Mariachi Herencia de México: estrena nueva versión del clásico navideño.

“IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR”

El grupo de jóvenes músicos México-Americanos nominados al Latin GRAMMY, estrena una nueva versión en mariachi del clásico navideño de Andy Williams “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

Mariachi Herencia de México, es compuesto por jóvenes de Chicago, recrea el clásico tema con un sonido fresco y moderno que seguramente te dejará lleno de alegría navideña. La canción y el video musical, ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Ver video “It’s the Most Wonderful Time of the Year” : https://youtu.be/LmaPTNadygQ

“Estamos emocionados de lanzar nuestra propia versión de este clásico navideño. Es la canción perfecta para la lista musical navideña de todos”, dice Rubén Núñez, vocalista principal y trompetista de la banda. “Realizamos esta versión para que todos la disfruten, no importa de dónde seas o qué edad tengas, a todos les encanta la Navidad”, agrega Núñez.

Esta nueva versión de “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, es compuesta por Eddie Pola y George Wyle, cual fue grabada y lanzada originalmente en 1963 por el cantante pop Andy Williams. Para esta versión, Mariachi Herencia de México colaboró una vez más con el director musical de la banda Rigoberto Alfaro, uno de los compositores más venerados e innovadores del género del mariachi.

“El maestro Alfaro escribió un hermoso arreglo que combina referencias de la música tradicional de mariachi, con el sonido pop atemporal de la grabación original”, dice Melanie Juárez, vocalista principal y guitarrista de la banda. “La canción tiene un ambiente tan feliz y edificante, que es exactamente lo que queríamos compartir con nuestros fanáticos esta temporada navideña”, agrega Juárez.

“It’s the Most Wonderful Time of the Year”, presenta un hermoso dúo, una fusión de voces masculinas y femeninas, con voces principales de Núñez y Juárez.

“Es una obra maestra”, dice Jonathan Clark, un experto en mariachi e historiador. “Esta es la música de mariachi en su forma más sofisticada y modernista. Es casi la antítesis del folclore, casi futurista. Tal vez dentro de 20 o 30 años, todos los grupos sonarán así, no lo sé. Pero está a la vanguardia”.