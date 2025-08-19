Un ritual sonoro Renée Mooi revela: “Pantera (acústico) Primer sencillo de su nuevo EP con Last Jerónimo

La artista mexicana Renée Mooi presenta “Pantera (Acústico)”, el primer sencillo de su nuevo EP A Morir a los Desiertos. Esta pieza marca el inicio de un viaje profundo que Re imagina el folclor mexicano desde una sensibilidad contemporánea, de la mano del virtuoso jaranero Last Jerónimo.
“Pantera (Acústico)” es un ejercicio de exploración que condensa en apenas unos minutos siglos de sincretismo, mestizaje e hibridación sonora. La pieza se sostiene en la jarana, un cordófono originario de Veracruz y núcleo instrumental del Son Jarocho.
Este género, nacido en la costa del Golfo durante los siglos XVII y XVIII, es fruto del encuentro entre culturas totonaca y nahua, ritmos africanos y música barroca española. La elección de la jarana como único instrumento, interpretado magistralmente por Last Jerónimo, revela no solo su riqueza armónica y rítmica, sino también su potencia como vehículo narrativo.
El tratamiento vocal de Renée Mooi evoca la musica ranchera, la copla española y el cante jondo flamenco, integrando melismas, quiebres modales y una expresividad que remite a lo ritual. Su voz no se limita a citar el folclor; lo encarna, lo transforma y lo proyecta como un canal emocional. En esta pieza, la herencia hispano-árabe, las escalas ornamentadas y los sonidos prehispánicos se entrelazan en una experiencia sonora viva y profundamente mexicana.
Grabado en una cueva prehispánica en Teotihuacán, el videoclip de “Pantera (Acústico)” se nutre de la espiritualidad del entorno. El resultado es un testimonio de conexión con la tierra, con los ancestros y con el linaje mestizo que define la identidad de Mooi.
La producción estuvo a cargo de Renée Mooi junto a Alan Santos, con mezcla de Santos y masterización de Erick Urbina. El minimalismo de la producción resalta la potencia ritual del formato jarana y voz, explorado como nunca antes.
Este lanzamiento es también una declaración de lo que será el EP completo: una colaboración entre Renée Mooi y Last Jerónimo que reinterpreta el folclor afromexicano desde una estética contemporánea.
Con más de 15 años de carrera, Renée Mooi se ha consolidado como una de las voces más propositivas de la escena independiente mexicana. Su música ha resonado en escenarios como Vive Latino, Bahidorá, el Zócalo de la CDMX, El Teatro de la Ciudad, La Feria de San Marcos y eventos de alto perfil como cenas privadas para Enrique Olvera, Cartier y el Consejo de Leonora Carrington y Soho House (L.A. y Ciudad de México).