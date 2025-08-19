Un ritual sonoro Renée Mooi revela: “Pantera (acústico) Primer sencillo de su nuevo EP con Last Jerónimo

La producción estuvo a cargo de Renée Mooi junto a Alan Santos, con mezcla de Santos y masterización de Erick Urbina. El minimalismo de la producción resalta la potencia ritual del formato jarana y voz, explorado como nunca antes.

Este lanzamiento es también una declaración de lo que será el EP completo: una colaboración entre Renée Mooi y Last Jerónimo que reinterpreta el folclor afromexicano desde una estética contemporánea.

Con más de 15 años de carrera, Renée Mooi se ha consolidado como una de las voces más propositivas de la escena independiente mexicana. Su música ha resonado en escenarios como Vive Latino, Bahidorá, el Zócalo de la CDMX, El Teatro de la Ciudad, La Feria de San Marcos y eventos de alto perfil como cenas privadas para Enrique Olvera, Cartier y el Consejo de Leonora Carrington y Soho House (L.A. y Ciudad de México).

Su propuesta fusiona lo ancestral con lo vanguardista, lo ceremonial con lo sensorial, creando una experiencia inmersiva y profundamente identitaria