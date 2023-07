SOFIA LAFUENTE Lanza su nuevo EP “Mitología Personal”

Sobre su nuevo e introspectivo proyecto, en el que también celebra sus raíces culturales, Lafuente comparte: “El nombre se traduce como ‘Mitología personal’ y se inspiró en la idea de que en nuestras vidas todos tenemos mitos e historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, lo que merecemos y nuestros límites.

Muchas veces estas historias nos encierran en una caja, atascados repitiendo patrones que ya no nos sirven. El año pasado tuve que reinventarme por completo. Me mudé a un lugar donde no conocía a nadie y empecé a hacer música en español, algo que siempre había querido hacer pero que, sinceramente, no hacía más por miedo. Seguí mis instintos sin saber adónde me llevarían, pero finalmente me llevaron a un lugar en mi carrera en el que pude conectar con una versión mucho más auténtica de mí misma. Siempre ha sido difícil explicar de dónde vengo exactamente, pero con este proyecto siento que me he acercado más que nunca. Espero que os guste”.

Junto con “Amar” y “Wasting My Breath”, también se incluye en el EP bilingüe “Mitología Personal” el último single de Lafuente, “Al Final”. Con melodías envolventes, la canción crea una atmósfera reconfortante en la que los fans pueden perderse y un mundo en el que pueden escribir su propia historia, reforzando un concepto central del EP y la idea de que, aunque no podamos controlar todo lo que nos sucede, tenemos el poder de tomar decisiones que nos ayudarán a ser lo mejor de nosotros mismos.