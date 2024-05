Siddhartha anuncia fechas de la gira norteamérica 2024

FECHAS DE LA GIRA:

30 de mayo Sacramento, CA Ace of Spades

31 de mayo Santa Cruz, CA The Catalyst

1 de junio Napa Valley, CA Festival La Onda

15 de junio Los Angeles, CA

17 de junio Boston, MA Paradise Rock Club

18 de junio Nueva York, NY

19 de junio Filadelfia, PA Theatre of Living Arts

21 de junio Washington, D.C. The Fillmore Silver Spring