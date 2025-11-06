Sam Vázquez y Octavio Cuadras fusionan sus talentos y nos entregan su nuevo lanzamiento “Salto” una balada con emoción pura.

Con “Salto”, Sam Vázquez vuelve a apostar por la emoción pura. Esta vez une su voz con la de Octavio Cuadras, uno de los talentos más auténticos del nuevo regional mexicano, en una balada profunda donde la guitarra guía cada sentimiento.

El tema habla de ese momento en el que decides dejar el miedo atrás y dar el salto —por amor, por fe o por ti mismo. A través de una producción sencilla pero poderosa, “Salto” combina la sensibilidad melódica de Sam con la honestidad y textura vocal de Octavio, creando una conexión real entre dos artistas que comparten una misma esencia: cantar desde el corazón.