El inminente retorno del culto músical de La Lupita a los escenarios de los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos.

“Paso mucho tiempo banda, que les puedo decir, la vida”.

Así justificó Hector la gran ausencia de grupo de los escenarios angelinos. Que tras varias decadas de no visitar Los Ángeles, La Lupita nos regala una ambiciosa gira por los Estados Unidos con el gran regresó también de su vocalista Rosa Adame a la alineación del grupo y como homejaje al gran Lino Nava, que en paz descanse quien fuese el guitarrista original. La cita fue en el Paramount del este de Los Angeles, donde varios rockeros se dieron cita para este momento histórico. Como era de esperarse la banda conectó con el espíritu performático y contestatario que caracteriza al grupo musical, cantando y bailando los himnos musicales que se omitian con las frecuencias sónicas en el lugar. Fue eléctrico, fue mágico, fue reconciliar el pasado con el presente y el reencuentro de varias generaciónes con el culto de banda.