Cuarteto de Nos Estrena Su Podcast “La Lámina Que No Está”

Gabriel Rolón, psicólogo, comunicador; Hernan Casciari, escritor; Nacha Guevara, artista; Guillermo Giucci, Dr en Letras; Soledad Platero, periodista, Dra en Letras y crítica cultural; Gustavo Pereira, filósofo, escritor y catedrático; Fede Alvarez, director de cine; Hugo Arrevilaga, director de Teatro; y Alfredo Ghierra, artista visual; son los invitados que suman sus miradas diversas en este podcast de colección.

“La lámina que no está” was recorded in Montevideo at the La Mayor studios by Pablo Fernández and at Estudio Wannaclap by Agustin Ferreyra. At the guests’ personal studios in Mexico and Los Angeles, at Estudio FAV in Buenos Aires, and at the Contemporary Art Museum in Montevideo, as part of the “Conversatorio” for “La Ciudad sin Alma.” It was curated and published by Zona Editorial and Porfiado Records.