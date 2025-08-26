No se lo pierdan la fiesta este Sabado 30 de Agosto en LA Cita Bar (DTLA) — La Nueva Ola de Cumbia

La Nueva Ola de Cumbia encarna este ritmo, uniendo comunidades a través de ritmos contagiosos, actuaciones vibrantes y un fuerte mensaje cultural.

Tras presentarse en algunos de los recintos más emblemáticos de la CDMX, incluyendo arenas de lucha libre como la Arena Tlalnepantla, la Arena Infernal Ecatepec y la Arena Coacalco, así como en centros de transporte como el Metro Hidalgo y la Universidad, La Nueva Ola de Cumbia ha estado difundiendo su cumbia por la vibrante metrópolis de la Ciudad de México.

Ahora, llegan al Sur de California para compartir su sonido único con su público.

A principios de este mes, La Nueva Ola de Cumbia lanzó su nuevo sencillo, “Los Malaventurados No Lloran”, una nueva versión del clásico himno emo de la banda Pxndx.

Esta divertida versión de “Los Malaventurados No Lloran” es tan adictiva como la original. Al incorporar un ritmo que recuerda a la electrocumbia, la banda ha logrado la increíble hazaña de hacer posible que todos los que crecimos con delineador, tachuelas y Myspace podamos bailar y cantar juntos.