No se lo pierdan la fiesta este Sabado 30 de Agosto en LA Cita Bar (DTLA) — La Nueva Ola de Cumbia

La Nueva Ola de Cumbia encarna este ritmo, uniendo comunidades a través de ritmos contagiosos, actuaciones vibrantes y un fuerte mensaje cultural.
Tras presentarse en algunos de los recintos más emblemáticos de la CDMX, incluyendo arenas de lucha libre como la Arena Tlalnepantla, la Arena Infernal Ecatepec y la Arena Coacalco, así como en centros de transporte como el Metro Hidalgo y la Universidad, La Nueva Ola de Cumbia ha estado difundiendo su cumbia por la vibrante metrópolis de la Ciudad de México.
Ahora, llegan al Sur de California para compartir su sonido único con su público.
A principios de este mes, La Nueva Ola de Cumbia lanzó su nuevo sencillo, “Los Malaventurados No Lloran”, una nueva versión del clásico himno emo de la banda Pxndx.
Esta divertida versión de “Los Malaventurados No Lloran” es tan adictiva como la original. Al incorporar un ritmo que recuerda a la electrocumbia, la banda ha logrado la increíble hazaña de hacer posible que todos los que crecimos con delineador, tachuelas y Myspace podamos bailar y cantar juntos.
Así que no lo dudes: mueve tu cuerpo y tu corazón al ritmo de esta fantástica canción de La Nueva Ola de Cumbia, que demuestra que el emo sí puede ser parte de una fiesta de baile.
La Nueva Ola de Cumbia se especializa en “cumbializar” los grandes éxitos de los 70, 80, 90 y más allá. Con más de una década de trayectoria, han entretenido al público en innumerables espectáculos en estadios, arenas y festivales. La identidad de los integrantes de la banda se mantiene en secreto, ya que ocultan sus rostros tras coloridas máscaras de lucha libre.
Han tenido el honor de compartir escenario con artistas de renombre como Los Tigres del Norte, Café Tacvba, Los Ángeles Azules y El Tri. Además, han colaborado musicalmente con artistas como La Coreañera, Lasser Drakar, Henry Sarmiento y Doble Play, entre otros.
Tras cerrar un capítulo importante en sus vidas, La Nueva Ola de Cumbia ahora escribe su propia historia y se enorgullecen de estar firmados con Universal Music México.