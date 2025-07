Nance Arte Productions and Grand Performances presentan Latin Goes Ska

La actuación principal de Western Standard Time contará con la participación especial de María de Pilar (Los Abandoned), Jackie Méndez, Charles Farrar (Boogaloo Assassins, See Spot), Luis (Raskahuele) y JP (Viernes 13).

El vibrante programa de la noche también incluirá las actuaciones de:

* DJ Queline: DJ freestyle que te lleva en un viaje a través de los sonidos que dieron forma a sus diversos gustos musicales mientras crecía en Los Ángeles.

* Mobtown: Banda de nueve integrantes con sede en Los Ángeles, especializada en revivir el sonido ska tradicional de finales de la década de 1950.

* The Elysians: revista de ska tradicional del sur de California con miembros de The Untouchables, Pachuco Jose, Arise Roots, The Wise Guys, The MoonTones y The Moan.

* Blanco Y Negro: Banda de ska latino con sede en Los Ángeles que ha entretenido al público con sus ritmos contagiosos y su sonido alegre durante más de una década.

* The Untouchables: legendaria banda de ska formada en Los Ángeles en 1981