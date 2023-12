Los peores covers de rock de canciones navideñas

Es muy difícil que un cover de rock llegue a decepcionar, pero cuando se trata de canciones navideñas, el rock le ha hecho mucho daño a la música.

A lo largo de la historia, los covers de rock de canciones navideñas llegan año con año. Algunas, para dejar un buen sabor de boca, y muchas otras para causarnos incomodidad.

“Fairytale of New York” – Bon Jovi

En 2020, Bon Jovi pensó que sería buena idea hacer un cover de una de las mejores canciones navideñas modernas. Pero su versión no solo atormentó a los fanáticos de la banda, sino también al productor de la canción original.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Even Steve Lillywhite, quien fuera productor de “Fairytale of New York” en 1987 para Kristy MacColl, comentó lo siguiente.

“La peor versión jamás hecha de esta canción. Lo siento Jon… vergonzosa y sin sentido”.

“Happy Xmas (War Is Over)” – Maroon 5

Hacer un cover de rock para una canción escrita por la leyenda, John Lennon, es muy difícil. En 2007, la agrupación liderada por Adam Levine tomó esta canción para darle un toque fresco.

El resultado fue terrible y la versión de Maroon 5 quedó como una pista plana, sin emoción y que se siente falsa.

“Jingle Bells” – Korn

Solo queda una pregunta por hacer en una situación así: ¿Era realmente necesario? Korn es una de las bandas más representativas del Nu Metal y se ha ganado una gran base de fanáticos. Aun así, esta interpretación solo dejó una sensación de cringe a todos.

“Frosty the Snowman” – Steve Kudlow, Bumblefoot, Chris Chaney y Kenny Aronoff

Esta canción es parte de un compilado navideño llamado We Wish You a Metal X-Mas. Este álbum da una sensación extraña de sí, pero no.

Y, aunque hay varias canciones que están “bien”, lo que hicieron con “Frosty the Snowman” fue algo horrible que deberíamos borrar de la historia.

“Hark! The Herald Angels Sing” – Weezer

Hablamos de una canción con más de 300 años de historia basada en un fragmento de la biblia que, así sin más, es tomada para hacer uno de los peores covers de rock.

Aunque Weezer sea una gran banda, lo que hicieron con la canción fue aburridísimo. Esta canción es de las peores cosas que puedes escuchar en Navidad.