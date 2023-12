¡Adiós Reggaetón! Daddy Yankee se retira para dedicar su vida a Cristo

La despedida de Daddy Yankee del reggaetón trajo otro inesperado momento: que dedicará su vida a Cristo.

“El final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo”, es así como el artista visualiza este momento en el que se despide del reggaetón para entregarse a Cristo.

Los 30 años de carrera de Yankee acabaron este domingo 3 de diciembre tras una serie de conciertos de despedida. El último tirón fueron 4 shows consecutivos denominados “La Meta” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.A través de su cuenta de Instagram, escribió que aquel domingo fue el día más importante de su vida.

“Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él”.

El mensaje de Daddy Yankee

Durante su presentación, el cantante, cuyo nombre verdadero es Raymond Ayala, dijo que por mucho tiempo intentó llenar un vacío que nadie podía llenar y aparentaba ser feliz.

“Les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me puedo dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma?”, refirió.

“Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo, y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es camino, la verdad y la vida”, puntualizó.