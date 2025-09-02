LO NUEVO: Desde Monterrey, Mexico la cantautora Sam Vázquez presenta “Es Lo Que Hay” un himno a la autenticidad

SAM VÁZQUEZ “ES LO QUE HAY”

Desde Monterrey, México la cantautora Sam Vázquez continúa consolidando su propuesta musical con el lanzamiento Es Lo Que Hay, su tercer sencillo.

Con una producción fresca y envolvente, Sam regresa al pop con una canción que invita a la aceptación personal y a vivir el presente sin esperar a ser perfectos.

Es Lo Que Hay es un himno a la autenticidad, que refleja la importancia de abrazar nuestras imperfecciones y encontrar libertad en quienes somos hoy. Con letras honestas y un ritmo contagioso, la canción se convierte en un recordatorio de que no necesitamos encajar en ningún molde para disfrutar de la vida.