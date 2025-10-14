La legendaria banda de rock mexicana La Lupita revela su gira por EE.UU. en 2025 con el gran regreso de Rosa Adame.

La legendaria banda de rock se presentará en ciudades estadounidenses como San Diego, Los Ángeles, Chicago y más. Consigue tus entradas aquí.
La legendaria banda de rock mexicana La Lupita, con el regreso oficial de Rosa Adame tras más de una década de ausencia, llegará a Estados Unidos este otoño con ocho fechas confirmadas. La banda tiene previsto anunciar más fechas en Estados Unidos próximamente.
Desde principios de la década de 1990, La Lupita ha sido una de las bandas de rock más reconocidas de México. Al fusionar el rock, elementos regionales mexicanos y ritmos latinos, junto con su característico juego de palabras sarcásticas, la banda marcó su propio camino en la industria musical latina y más allá. Este año, la banda hizo un regreso épico en el Vive Latino 2025, donde sus fans pudieron disfrutar de una presentación muy esperada con el regreso oficial de Rosa Adame a la banda. Ahora, los fans pueden disfrutar de la poderosa voz y la gran energía de Adame, que marcan un nuevo capítulo en el legado musical de La Lupita.
Conocida por éxitos como “Contrabando y Traición”, “Gavilán o Paloma” y “Ja, Ja, Ja”, La Lupita lleva más de 30 años en el centro de atención. La banda fue formada en 1989 por Héctor Quijada, Rosa Adame, Eduardo “Bola” Domene, Lino Nava, Alfonso “Poncho” Toledo y Michel DeQuevedo. Su sonido se caracteriza por una mezcla de funk, hard rock, música folclórica mexicana, disco y punk.
La Lupita se dio a conocer masivamente en 1991 con el lanzamiento de su primer álbum, “Pa’ servir a ud”, que fue un éxito gracias al sello discográfico Culebra Récords. Sus letras, frecuentemente humorísticas y sarcásticas, han contribuido a su popularidad. Hasta la fecha, cuentan con seis álbumes de estudio: Pa’ servir a Ud. (1992), Qué Bonito es Casi Todo (1994), Tres-D (1996), Caramelo Macizo (1998), Te Odio (2012) y Tormenta (2021).
