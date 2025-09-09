Celebra el Mes de la Hispanidad con La Santa Cecilia dos noches en The Luckman Theater ([Los Angeles) Sept 13 y 14, 2025

LA SANTA CECILIA – sábado 13 de septiembre y domingo 14 de septiembre de 2025

The Luckman

5151 State University Drive

Los Angeles, CA, 90032

323-343-6600 • luckmanarts.org

https://theluckman.org/events/la-santa-cecilia-sept13/

Estacionamiento: Estructura Lote C y Estructura E en Cal State LA

Habrá bocadillos, cerveza y vino disponible para su compra.



Acerca de The Luckman:

The Luckman Fine Arts Complex at Cal State LA presenta música, danza, teatro y artes visuales profesionales de vanguardia de todo el mundo. Alberga tres espacios únicos: The Luckman Theatre, The Intimate Theatre y The Luckman Gallery. Desde 1994, The Luckman ha presentado a casi mil artistas que representan a más de sesenta países. The Luckman tiene el honor de ser un punto de encuentro donde las comunidades se reúnen para celebrar el lenguaje universal de la creatividad. Para obtener más información sobre The Luckman, visite: https://theluckman.org