Celebra el Mes de la Hispanidad con La Santa Cecilia dos noches en The Luckman Theater ([Los Angeles) Sept 13 y 14, 2025

La Santa Cecilia, ganadores del GRAMMY®, regresa a The Luckman Fine Arts Complex at Cal State LA con dos presentaciones: el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, como parte de su gira mundial 2025.
La Santa Cecilia es un conjunto que desafía los géneros musicales y que fusiona magistralmente el rock latino con una rica gama de influencias de la música mundial, desde la cumbia, la bossa nova, el bolero, el jazz, la ranchera y más. Bautizada con el nombre de la santa patrona de la música, la banda ganadora del GRAMMY® encarna el espíritu de la fusión cultural, conectando los sonidos tradicionales latinoamericanos con los ritmos globales contemporáneos.
El grupo está liderado por la potente vocalista La Marisoul, cuya conmovedora y emotiva interpretación da vida a su música. La acompañan José “Pepe” Carlos en el acordeón y el requinto, Alex Bendaña en el bajo y Miguel “Oso” Ramírez en la percusión. Cada miembro contribuye al sonido característico de la banda con una maestría musical virtuosa y un profundo respeto por su herencia musical.
A través de sus electrizantes interpretaciones y su conmovedora narrativa, La Santa Cecilia ha cautivado a públicos de todo el mundo, utilizando su arte para destacar temas de amor, lucha, identidad y justicia social. Como voz de una generación bicultural, fusionan a la perfección la nostalgia de los géneros latinos tradicionales con la energía fresca de las influencias modernas, creando música que resuena a través de fronteras y generaciones.
LA SANTA CECILIA – sábado 13 de septiembre y domingo 14 de septiembre de 2025
The Luckman
5151 State University Drive
Los Angeles, CA, 90032
323-343-6600 • luckmanarts.org
https://theluckman.org/events/la-santa-cecilia-sept13/
Estacionamiento: Estructura Lote C y Estructura E en Cal State LA
Habrá bocadillos, cerveza y vino disponible para su compra.
Acerca de The Luckman:
The Luckman Fine Arts Complex at Cal State LA presenta música, danza, teatro y artes visuales profesionales de vanguardia de todo el mundo. Alberga tres espacios únicos: The Luckman Theatre, The Intimate Theatre y The Luckman Gallery. Desde 1994, The Luckman ha presentado a casi mil artistas que representan a más de sesenta países. The Luckman tiene el honor de ser un punto de encuentro donde las comunidades se reúnen para celebrar el lenguaje universal de la creatividad. Para obtener más información sobre The Luckman, visite: https://theluckman.org