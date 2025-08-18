Aparta La Fecha: Agosto 23 ! Levitt LA @MacArthur Park presenta Kinky y Los Abandoned

CUANDO: Sábado 23 de Agosto 2025 7:00 pm – 10:00 pm

DONDE:

Levitt Pavilion Los Ángeles @ MacArthur Park. 2230 W. 6th St. Los Ángeles, CA 90057 [email protected]

Baila con nosotros en persona en MacArthur Park o conéctate desde donde estés con nuestra transmisión en vivo gratuita:

facebook.com/Levitt.LA o youtube.com/@LevittLosAngeles

La mayoría de los conciertos comienzan a las 6 p. m. los sábados. No hay concierto el 5 de julio. Consulte el calendario para conocer el horario exacto

Los conciertos se transmitirán en vivo en el canal de Levitt LA en YouTube de y Facebook Live.

Todos los programas son gratuitos y abiertos al publico

Se recomienda confirmar asistencia a través de Eventbrite: www.eventbrite.com/cc/levitt-la-free-2025-summer-concert-series-4324913

Para actualizaciones de eventos: http://levittlosangeles.org/

El público tiene permitido traer sus propios picnics, mantas y sillas de jardín.

Alimentos y bebidas “no alcohólicas” estarán disponibles a través de vendedores locales. Tenga en cuenta que no se permiten bebidas alcohólicas del exterior ni fumar para mantener un ambiente saludable para todos.

Este es un lugar para no fumadores, gracias por proteger la salud de todos los asistentes.

Estacionamiento en: Athena Parking – 611 Carondelet St., Los Ángeles, CA 90057. Costo es de $15

Metro: Línea Roja (parada Wilshire/Alvarado-MacArthur Park/Westlake).

Autobús: Líneas 18, 20, 51, 351, 603, 720.

Levitt LA recomienda compartir el viaje, carpool, caminar o ir en bicicleta hasta el lugar.