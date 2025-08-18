Aparta La Fecha: Agosto 23 ! Levitt LA @MacArthur Park presenta Kinky y Los Abandoned

Levitt Pavilion Los Angeles (Levitt LA) celebra su 18. ª serie anual de conciertos con 10 presentaciones de primer nivel, todas gratuitas y abiertas a todo el público. Los conciertos se realizan al aire libre, bajo las estrellas, en el MacArthur Park con el impresionante trasfondo de la ciudad de Los Ángeles.
Durante 18 años, Levitt LA ha creado un sentido de comunidad a través de la música. Este verano, volverán a mostrar la diversidad cultural de Los Ángeles con un fabuloso cartel de artistas, transformando el MacArthur Park en un vibrante y dinámico oasis sonoro urbano.
La temporada se extenderá del 21 de junio al 30 de agosto de 2025.
ARTISTAS: ¡Prepárense para una noche electrizante con Kinky y Los Abandoned en el escenario de Levitt LA!
Kinky
Desde Monterrey, México, llega Kinky, una de las bandas más influyentes de la escena latina alternativa. Son conocidos por su explosiva mezcla de rock electrónico, funk y ritmos latinos. Desde su debut a principios de la década del 2000, Kinky ha cautivado al público mundial con su sonido innovador, sus actuaciones enérgicas y sus contagiosos himnos como “Más”, “Soun Tha Mi Primer Amor” y “¿A Dónde Van Los Muertos?”.
Con múltiples nominaciones al Latin Grammy y una reputación de trascender las fronteras sonoras, Kinky ofrece un espectáculo dinámico que fusiona sintetizadores, guitarras de rock y ritmos latinos tradicionales, creando una experiencia futurista y profundamente arraigada en la cultura.
Los Abandoned
La banda se reúne para una presentación única y muy esperada. Los Abandoned traen de vuelta al escenario su característica energía bilingüe de rock alternativo. Conocidos por sus melodías pegajosas, letras en spanglish, su toque punk y su sonido propio que fusiona el indie rock con ritmos latinos, esta banda angelina se convirtió en un referente del movimiento alternativo latino de principios de la década del 2000. Liderados por la vocalista Lady P, sus canciones como “Van Nuys (es Very Nice)” y “Panic-oh!” siguen resonando entre los fans que aprecian la música audaz e ingeniosa, con una marcada afinidad bicultural.
¡Ven al MacArthur Park para una noche vibrante bajo las estrella de música, baile y comunidad! Seas fan o si acabas de descubrir a estos artistas, este concierto gratuito no te lo puedes perder.
EVENT BRITE LINK: https://www.eventbrite.com/e/kinky-w-los-abandoned-tickets-1374888160499?aff=ebdsoporgprofile
VIDEOS DE CONCIERTOS PASADOS; Levitt Pavilion Los Angeles Presents Soulection DJ’s July 15, 2023
Levitt Pavilion Los Angeles : Red Store Bums 2024
Levitt Pavilion Los Angeles presents the Wailing Souls Stage View
Levitt LA, B-Boy Summit & No Easy Props Present Special Ed and Egyptian Lover 7.20.2024
https://youtu.be/o3krNIqWXOM
CUANDO: Sábado 23 de Agosto 2025 7:00 pm – 10:00 pm
DONDE:
Levitt Pavilion Los Ángeles @ MacArthur Park. 2230 W. 6th St. Los Ángeles, CA 90057 [email protected]
Baila con nosotros en persona en MacArthur Park o conéctate desde donde estés con nuestra transmisión en vivo gratuita:
facebook.com/Levitt.LA o youtube.com/@LevittLosAngeles
La mayoría de los conciertos comienzan a las 6 p. m. los sábados. No hay concierto el 5 de julio. Consulte el calendario para conocer el horario exacto
Los conciertos se transmitirán en vivo en el canal de Levitt LA en YouTube de y Facebook Live.
Todos los programas son gratuitos y abiertos al publico
Se recomienda confirmar asistencia a través de Eventbrite: www.eventbrite.com/cc/levitt-la-free-2025-summer-concert-series-4324913
Para actualizaciones de eventos: http://levittlosangeles.org/
El público tiene permitido traer sus propios picnics, mantas y sillas de jardín.
Alimentos y bebidas “no alcohólicas” estarán disponibles a través de vendedores locales. Tenga en cuenta que no se permiten bebidas alcohólicas del exterior ni fumar para mantener un ambiente saludable para todos.
Este es un lugar para no fumadores, gracias por proteger la salud de todos los asistentes.
Estacionamiento en: Athena Parking – 611 Carondelet St., Los Ángeles, CA 90057. Costo es de $15
Metro: Línea Roja (parada Wilshire/Alvarado-MacArthur Park/Westlake).
Autobús: Líneas 18, 20, 51, 351, 603, 720.
Levitt LA recomienda compartir el viaje, carpool, caminar o ir en bicicleta hasta el lugar.