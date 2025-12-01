Alex Ferreira estrena sencillo de Afrobeat & Groovy pop “Elefante” el primer adelanto de su nuevo álbum

Con un bombo insistente y un riff de bajo pegajoso, “Elefante” sostiene la tensión que se va construyendo a lo largo de la canción, desembocando en un necesitado climax de saxophones tenores. Además, toma prestado de la vitalidad rítmica e impulso colectivo del afrobeat y el art pop latino del siglo XXI. El resultado es un tema inmediato, con tensión y groove, que transforma la dificultad de comunicarse o decir lo que nadie quiere decir – en una experiencia sonora bailable, intensa y universal. “Elefante” conecta con cualquiera que haya sentido que el lenguaje se queda corto.