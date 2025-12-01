Alex Ferreira estrena sencillo de Afrobeat & Groovy pop “Elefante” el primer adelanto de su nuevo álbum

Después de dos años sin lanzar nueva música, el cantautor dominicano Alex Ferreira regresa con un nuevo sencillo, “Elefante”. El nuevo tema que mezcla géneros como afrobeat y pop forma parte de su próximo álbum, que saldrá el próximo año.
“Elefante” es una canción sobre la dificultad de comunicarnos: cuando todos hablamos, pero nadie se entiende. Utiliza la metáfora del elefante en la habitación y de la torre de Babel para retratar ese momento de incomunicación donde hablamos de banalidades o giramos en círculos para evitar lo importante.
Con un bombo insistente y un riff de bajo pegajoso, “Elefante” sostiene la tensión que se va construyendo a lo largo de la canción, desembocando en un necesitado climax de saxophones tenores. Además, toma prestado de la vitalidad rítmica e impulso colectivo del afrobeat y el art pop latino del siglo XXI. El resultado es un tema inmediato, con tensión y groove, que transforma la dificultad de comunicarse o decir lo que nadie quiere decir – en una experiencia sonora bailable, intensa y universal. “Elefante” conecta con cualquiera que haya sentido que el lenguaje se queda corto.
“Elefante” es el primero de 4 singles que anteceden al álbum El arte de esperar, previsto para febrero 2026. El proyecto está acompañado de un plan integral de marketing digital en redes sociales y una gira internacional en preparación. Cada lanzamiento contará con material audiovisual propio, reforzando la estética del disco y ampliando su alcance. Este trabajo da continuidad a la trayectoria de Alex Ferreira en la escena iberoamericana, proyectando una nueva etapa tanto en lo sonoro como en lo visual.
