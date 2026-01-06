Centavrvs & Renee Mooi estrenan nuevo sencillo “Guayaba Linda”: Un universo sonoro que mezcla lo orgánico con lo digital, lo terrenal con lo etéreo.

Después de años de admiración mutua y amistad, Centavrvs y Renee Mooi finalmente unieron sus universos creativos en “Guayaba Linda”, una canción que nace de la complicidad, el mezcal y la magia de una sesión improvisada de tres horas.
Inspirada en el regional mexicano pero teñida de sensualidad, intimidad y un toque arrabalero, esta colaboración no es solo un cruce de estilos, sino una apuesta poderosa que refleja la visión artística de ambos.
Centavrvs, uno de los proyectos más innovadores de la escena mexicana, ha sido reconocido por su capacidad para fusionar tradición y modernidad, explorando sonidos actuales con la riqueza del folklore y la cultura mexicanos. Su retorno a la música independiente marca un momento clave en su carrera, reafirmando su compromiso con propuestas auténticas que conectan profundamente con su audiencia.
Por su parte, Renee Mooi ha consolidado un espacio único en la música alternativa mexicana, destacándose como cantante, compositora y productora que fusiona ritmos afromexicanos, el folklore tradicional y la música electrónica. Su obra es un viaje sensorial que entrelaza tradición, mística y modernidad, creando experiencias inmersivas que reflejan la profundidad de su identidad artística.
“Guayaba Linda” es el resultado de una tarde de improvisación entre Centavrvs y Renee Mooi. La sesión fluyó entre risas, voces y texturas que evocaban la sensualidad, creando un ritmo que respira lento, cálido, envolvente.
El trombón de Rey David se sumó como un perfume grave y melancólico, dándole cuerpo y alma a la atmósfera. En ese espacio suspendido entre el deseo y la contemplación, la letra tomó forma como un mantra: una repetición dulce y ligera que invita al movimiento, al tacto y a la cercanía, para perderse en el pulso de la música.
“Guayaba Linda” no solo representa un encuentro de dos mundos musicales, sino también una declaración de intenciones: la fusión de dos voces con historia, visión y riesgo creativo, dispuestas a romper barreras y ofrecer un sonido fresco, honesto y poderoso.
Deja que la voz y el ritmo se fundan con la piel, y recordemos siempre que la sensualidad también puede ser una forma de meditación.