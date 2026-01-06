Centavrvs & Renee Mooi estrenan nuevo sencillo “Guayaba Linda”: Un universo sonoro que mezcla lo orgánico con lo digital, lo terrenal con lo etéreo.

Centavrvs, uno de los proyectos más innovadores de la escena mexicana, ha sido reconocido por su capacidad para fusionar tradición y modernidad, explorando sonidos actuales con la riqueza del folklore y la cultura mexicanos. Su retorno a la música independiente marca un momento clave en su carrera, reafirmando su compromiso con propuestas auténticas que conectan profundamente con su audiencia.

Por su parte, Renee Mooi ha consolidado un espacio único en la música alternativa mexicana, destacándose como cantante, compositora y productora que fusiona ritmos afromexicanos, el folklore tradicional y la música electrónica. Su obra es un viaje sensorial que entrelaza tradición, mística y modernidad, creando experiencias inmersivas que reflejan la profundidad de su identidad artística.