Develacion de mural en la escuela Hillery T. Broadous Elementary celebra la historia de la inclusión social de la Ciudad de Pacoima y las contribuciones de la familia Broadous – Marzo 26

El mural canaliza el espíritu del estimado líder comunitario Hillery T. Broadous

Inspirando a los miembros de la comunidad a abogar por un cambio social positivo en el vecindario y más allá.

La escuela primaria Hillery T. Broadous de la ciudad de Pacoima se convierte en la última adición a la ciudad de los murales, un homenaje homónimo de la escuela, a su familia y la celebración de la historia de inclusión étnica y solidaridad de la ciudad. La ubicación estratégica del mural que mide 145 pies de largo x 27 pies de altura se convierte en uno de los murales más grandes que hay en el Distrito Escolar de Los Ángeles, LAUSD. Estará localizado en la calle Filmore, que es una de las principales calles de Pacoima la cual sale directamente al parque Hubert Humphry Memorial Park, asegurando un fuerte impacto en toda la comunidad.

Cuándo: Sábado, 26 de marzo de 11:00 AM – 1:00 PM

Dónde: Escuela Primaria: Hillery T. Broadous Elementary School, 12561 Filmore St, Pacoima, CA 91331

La pieza central del mural es un retrato de Hillery T. Broadous, cuyos esfuerzos de construcción comunitaria ayudaron a dar forma al desarrollo de Pacoima convirtiéndola de una pequeña ciudad agrícola a un vecindario suburbano bullicioso, próspero y étnicamente diverso. Hillery T. Broadous fue reconocido en 1955 como el fundador de la iglesia Calvary Baptist en Pacoima. Poco después se involucró en asuntos comunitarios, encabezando la recaudación de fondos para que se construyera el parque Hubert Humphry Memorial Park, y fue crucial en la organización de la sede del Valle de San Fernando de la NAACP que ayudó a romper las barreras de vivienda en el valle.

“El nombre Broadous sigue siendo un símbolo de apoyo al Valle de San Fernando y todo el condado de Los Ángeles”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Richard Alarcón. “La familia Broadous ha atravesado todos los sectores de la comunidad, incluidos los negocios y los problemas de justicia social”, agregó Alarcón. “Creo que es extremadamente importante documentar la historia, no sólo de la prominencia de las comunidades Latinas y Afroamericanas en el Valle de San Fernando, sino también de cómo Hillery representa la base de esta comunidad”.

Juan Pablo Reyes (JP Murals) es el muralista que lidera la obra la cual representa la unión de las diversas comunidades étnicas de San Fernando, con la imagen de un niño afro-americano caminando a la escuela, así como una niña México-Americana que abre un frasco lleno de imaginación que se derrama sobre el resto del mural. Estas dos imágenes muestran la necesidad de representación y la unión de jóvenes de ambas culturas para mejorar nuestra comunidad a través de la educación.

Otros aspectos de la historia de Pacoima, que se incluyen en el mural va desde naranjos, la piedra de Pacoima que se encuentra frente al ayuntamiento y la referencia del trágico accidente aéreo que cobró la vida de Ritchie Valens. Los estudiantes de Broadous Elementary sugirieron la inclusión de varios aspectos del Programa STEAM (Ingeniería de Arte Mecánica de Tecnología Científica) con una imagen del Transbordador Espacial y, por supuesto, insistieron en la inclusión de un bronco estilizado, que es la mascota de la escuela.

Los “huevos de Pascua” ocultos en el mural son el prendedor de rosa en forma de corazón en la solapa de Hillery T. Broadous, que representa a su esposa llamada Rose, once rosas más que rodean el retrato del Sr. Broadous y treinta y tres mariposas que representan a la extensa familia Broadous.

El mural es un homenaje a Hillery T. Broadous y a toda la familia Broadous que transformaron el Valle, especialmente Pacoima, en un lugar de unidad e inclusión.