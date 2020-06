Hola México Film Festival orgullosamente presenta por primera vez HOLA MEXICO CINE VIRTUAL

May 28, 2020 ( DOCUMENTARY)

Los Ojos Del Mar (The Gaze Of The Sea)

Dir. Jose Álvarez

Hortencia, una mujer oriunda de Tuxpan con un pasado tormentoso, emprende un viaje por mar y tierra para recuperar testimonios y recuerdos de la tripulación de un barco pesquero que naufragó hace cinco años en los mares veracruzanos. Poco a poco, el viaje se convierte en una reflexión sobre el sentido de la vida y de la muerte, construida a partir de las mitologías y anhelos más íntimos de las personas con las que se cruza.