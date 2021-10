Cinelatino y DishLATINO anuncian a los ganadores del Hola Mexico Film Festival 2021

Todos los ganadores recibirán premios en efectivo por parte de Cinelatino.

“Cinelatino apoya al Hola Mexico Film Festival el cual ofrece oportunidades para mayor reconocimiento y visibilidad de los talentosos cineastas mexicanos vanguardistas quienes continúan expandiendo los límites del cine latino. Somos apasionados defensores de las capacidades de producción de cine de México, un país que se ha cimentado como un verdadero líder en la industria,” dijo James M. McNamara, vicepresidente de Hemisphere Media Group, Inc., la compañía matriz de Cinelatino. “Junto a nuestros colaboradores de DishLATINO, estamos contentos de continuar nuestra relación con HMFF y promover una iniciativa que trae mayor reconocimiento a las contribuciones del cine mexicano y latino. Queremos extender nuestras felicitaciones afectuosas a los cineastas que presentaron sus películas en la edición del 2021 del HMFF; y como siempre, un agradecimiento muy especial a Samuel Douek, el fundador y director del festival por su esfuerzo incansable en apoyar la comunidad fílmica y por organizar un evento fenomenal.”

“Por medio de nuestro trabajo con el Hola Mexico Film Festival, continuaremos creando conciencia sobre la variedad de importantes contribuciones de los cineastas mexicanos. Este evento provee una avenida para destacar y reconocer específicamente la tradición cinemática mexicana a la vez que ofrece mayor exposición a talento joven y la próxima ola de trabajo influyente,” dijo Samuel Douek, director del Hola Mexico Film Festival. “Estoy encantando de una vez más ofrecerle una experiencia de festival a nuestros fans y seguidores—lo más seguro posible. Gracias a todos los que nos visitaron y felicidades a los ganadores de este año. Por supuesto, agradecemos enormemente a Cinelatino y DishLATINO por su apoyo a nuestros esfuerzos.”

Este año marca el decimo tercer año desde la creación del festival. Veinte películas y 18 cortometrajes fueron parte de la edición de este año el cual fue dividido en cuatro categorías: México Ahora, Nocturno, Documental y El Otro México. Para aquellos que no pudieron asistir al evento de este año, las festividades continúan en casa con DishLATINO On Demand y una colección especial seleccionada por Cinelatino de películas que han participado en el HMFF durante la pasada década. Los suscriptores de DishLATINO pueden disfrutar y revivir los títulos que hicieron su debut en el festival como Mirreyes vs. Godínez, La vida inmoral de la pareja ideal, Nosotros los Nobles y La delgada línea amarilla entre otros. Esta colección especial retrospectiva estará disponible on demand hasta el 18 de octubre.