¿Qué fue de Devil Doll?, una de las bandas más misteriosas de la escena underground

Devil Doll se formó en 1987 con el misterioso Mr. Doctor a la cabeza. Esta extraña agrupación estaba conformada por músicos de Eslovenia e Italia.

Lo que hacía extraña a esta mezcla era que el ensamble de músicos estaba en dos ubicaciones diferentes.

Hasta hoy día, la música de Devil Doll es considerada como una joya oculta en la música experimental por su historia, su música y todo el misticismo que giró en torno a la agrupación, en especial a su creador: Mr. Doctor.

Un disco con una sola copia

El misticismo de Devil Doll comienza con su primer trabajo: The Mark of the Beast. De esta producción solo existe una copia en febrero de 1988.

La portada del álbum fue pintada por Mr. Doctor, quien decidió guardar el disco con recelo hasta la fecha.

¿Cómo sonaba aquel disco, qué canciones tenía, cuántas eran? Todo esto es un misterio que ayudó a crecer el mito en torno a la banda.

En 1988, Devill Doll realizó una segunda producción: The girl Who Was… Death. El disco salió con solo 500 copias.

De estas, 150 se repartieron entre la audiencia de su segunda presentación en vivo. Todas las copias iban firmadas por Mr. Doctor, quien se dice, firmó algunos álbumes con su propia sangre.

Según se cuenta, solo estas 150 copias tenían una introducción que era el tema de la serie The Prisiones (programa de TV británico que inspiró la producción del disco) y la coda (una pieza que orquestal en la que se escucha la voz de Mr. Doctor).

Sorpresas con la siguiente producción de Devil Doll

Tras este primer disco, se anunció que la banda sacaría 14 temas del compositor alemán Hanns Eisler. Sin embargo, de aquella producción que iba a titularse Mr. Doctor Sings Hanns Eisler no quedó nada. El disco fue cancelado.

Para 1989, comienzan dos trabajos: The Black Holes of The Mind y Eliogabalus. No obstante, por problemas de presupuesto, ambos proyectos se convirtieron en uno. El nombre se quedó como Eliogabalus y se lanzó en 1990.

Los últimos latidos de la banda

En 1991, con la caída de la Unión Soviética y la independencia de Eslovenia, los músicos de la agrupación se unieron en un solo ensamble y comenzaron a grabar su siguiente producción: Sacrilegium.

Al año siguiente, la agrupación se presenta en la iglesia de Trnovo, Liubliana, para tocar su más reciente producción musical con imágenes de la película The Sacrilege of Fatal Arms (película experimental escrita y dirigida por Mr. Doctor).

En 1993, la banda regresó a Tivoli Studios para preparar su próximo trabajo musical: The Day of Wrath – Die Irae.

Durante la grabación ocurrió un incendio del que Mr. Doctor sale ileso, pero uno de los músicos de la banda, Jurij Toni, resulta con lesiones que lo hacen pasar días en el hospital.

Mr. Doctor no quiso volver a grabar y comenzaron a correr rumores de una separación.

Es hasta finales de 1994 cuando Mr. Doctor accede a grabar Dies Irae y, para 1995, comienzan las grabaciones en Akademic Studios. El disco se lanzó en febrero de 1996.

El último trabajo grabado tampoco salió a la venta

En 1997 se planeó el lanzamiento de The Day of Wrath, un disco que también era la banda sonora de la segunda película de Mr. Doctor. Esta llevaría el mismo nombre que el disco.

Sin embargo, este disco nunca salió a la venta. Los fanáticos se quedaron con Dies Irae como su último trabajo grabado y, a partir de ahí, nada se volvió a saber de Mr. Doctor ni de la agrupación.

¿El final de Devil Doll?

Después de desaparecer súbitamente en 1997 no se supo más de Devil Doll y es incierto si la agrupación sigue unida o no.

La última actualización que se tuvo en torno a la banda fue en 2004, cuando un fanático comenzó una campaña de petición para que Mr. Doctor y Devil Doll publicaran su obra inédita.

Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta.