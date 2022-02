HIP Merch se va de gira con matute en su ‘planeta retro-tour’

La empresa líder de merchandise HipMerch, se va de gira con Matute.

Matute emprenderá su gira en USA de Costa a Costa denominada ‘Planeta Retro-Tour’.

Matute es una banda mexicana que rinde homenaje a la música de los años 80 en inglés y español, y fue formada en el año 2007, bajo la dirección de Jorge D’Alessio.

FEBRERO

4, The Fillmore, Miami

5, House of Blues, Orlando

6, Coca Cola Roxy, Atlanta

10, Gran Sierra Casino, Reno

11, Riverside Municipal Auditorium

12, Bob Hope Theatre, Stockton

17, The Moor Theatre, Seattle WA

18, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland

19, Revolution Center, Boise ID

20, Abravanel Hall, SLC, UT

25 The Rosemont, Chicago

26, Milwaukee Riverside Theater, WI

MARZO

3, HK Hall, New York

4, Shubert Theater, Boston