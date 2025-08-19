17º Hola México Film Festival presentado por Toyota 12 al 20 de septiembre de 2025 durante el Mes de la Herencia Hispana. Con la proyección de la película “Autos, Mota y Rocanrol” en la noche inaugural

El festival de cine mexicano más grande fuera de México, Hola México Film Festival presentado por Toyota (HMFF), regresa para su 17 ª edición anual del 12 al 20 de septiembre de 2025, durante el Mes de la Herencia Hispana.
La proyección de la noche de apertura “Autos, Mota y Rocanrol” se llevará a cabo en el The Montalbán Theater en Hollywood el 12 de septiembre de 2025.
Autos, Mota y Rocanrol nos transporta al emblemático festival de Avándaro de 1971, conocido como el “Woodstock mexicano,” un evento que marcó un antes y un después en la historia cultural del país. Con humor y una mirada crítica, la película narra cómo una simple carrera de autos y concierto de rock terminó por convertirse en la congregación musical más grande de México. Desde la perspectiva de Justino Compeán (interpretado por Emiliano Zurita), el director José Manuel Cravioto construye un retrato vibrante de libertad, ideales juveniles y la euforia de una generación.
Director: José Manuel Cravioto
Guionistas: Christian Cueva, Ricardo Farias, J.M Cravioto
Elenco: Alejandro Speitzer, Emiliano Zurita, Juan Pablo de Santiago, Enrique Arrizo
1h 35min | Comedia, Falso documental, Historia, Musical | 2025 | México
En español con subtítulos en inglés
El festival, una vez más, invita a los espectadores a reunirse para celebrar el Mes de la Herencia Hispana presentando algunas de las películas mexicanas más recientes y aclamadas. El festival atrae a más de 10,000 cinéfilos y presenta más de 20 películas, muchas de las cuales se estrenarán en Estados Unidos o la Costa Oeste durante galas de alfombra roja a las que asistirán actores y directores de renombre.
Hola Mexico Film Festival presentado por Toyota presentará más de 20 películas y 20 cortometrajes de su programa centrado en cineastas Tomorrows Filmmakers Today.
Samuel Douek, fundador y director de HMFF, expresó su entusiasmo por la celebración del festival de cine. Después de 17 años de Hola Mexico, ¡sentimos que apenas estamos empezando! Es un placer trabajar con cineastas talentosos para mostrar sus historias en la gran pantalla. En el clima político actual, destacar los logros de los mexicanos y latinos es crucial. ¡Inmigrantes como Iñárritu, Cuarón y Del Toro demuestran lo que significa el éxito! En 2025, presentaremos una emocionante selección de películas que conectarán profundamente con el público. Agradecemos a Toyota por su apoyo, que nos ayuda a amplificar nuestra voz. ¡Espero verlos a todos en los cines!
El festival estará dividido en 4 secciones: México Ahora, Documental, El Otro México, y Nocturno. México Ahora presentará lo mejor del cine mexicano en los últimos años, abarcando todos los géneros. Documental incluye películas destacadas de “no ficción” realizadas por cineastas mexicanos. El Otro México destaca las experiencias que le pasan a los mexicanos y que rara vez son vistas en película, mostrando personajes astutos que desafían el status quo. La sección Nocturno ofrece historias poco convencionales y películas de terror.
Patrocinadores Oficiales 2025 del Hola Mexico Film Festival presentado por Toyota:
DCA (Departamento de Asuntos Culturales, Los Ángeles), KCRW, LA Plaza de Cultura y Artes, McDonald’s, Maison Perrier, UNAM, SoCal Sounds, City of Pico Rivera y como patrocinador principal Toyota.
Acerca de Hola México Film Festival (HMFF):
Fundado en 2008, Hola Mexico Film Festival, el festival de cine mexicano más grande fuera de México, busca destacar los mejores y más brillantes talentos de la cinematografía mexicana. Abarcando comedias, dramas, películas de terror y documentales, el festival exhibe películas de alta calidad en un ambiente festivo, con fiestas exclusivas y conciertos al aire libre.
Samuel Douek, fundador y director de HMFF, es licenciado en marketing egresado de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y estudio una maestría en gestión de eventos en Sídney, Australia, donde fundó el festival. Desde entonces ha sido el festival de cine mexicano más importante fuera de México y ahora es una célebre tradición anual que se celebra en la capital de la industria cinematográfica mundial, Los Ángeles, California.
Acerca de Toyota:
Toyota (NYSE:TM), creador de los carros Prius (hibrido) y Mirai (pila de combustible), está comprometido a fabricar vehículos basándose en el estilo de vida de la gente a través de sus marcas Toyota y Lexus. Emplea directamente a más de 63.000 personas en Norteamérica (más de 49.000 en los EE.UU.).
Durante los últimos 65 años, Toyota ha ensamblado casi 47 millones de carros y camionetas en sus 12 plantas de fabricación en América del Norte. Para 2025, la decimotercera planta de la compañía en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías para vehículos eléctricos.
A través de sus más de 1.800 concesionarios norteamericanos (casi 1.500 en EE. UU.), en 2023, Toyota vendió más de 2.6 millones de carros y camiones (casi 2.2 millones en EE. UU.) de los cuales más de una cuarta parte fueron vehículos eléctricos (batería completa, híbrido, híbrido enchufable y de pila de combustible).
Boletos:
Compra tus entradas con anticipación antes del 15 de agosto de 2025 para asegurar tu lugar.
https://www.holamexicoff.com/autosmotayrocanrol/
Editores por favor de considerar:
Hola México Film Festival presentado por Toyota del 12 al 20 de septiembre de 2025
Las proyecciones se realizarán en:
Noche de inauguración en el The Montalbán Theater, 1615 Vine St, Hollywood, CA 90028
Regal Cinemas LA LIVE 1000 W Olympic Blvd, Los Ángeles, CA 90015
Proyección y concierto de clausura en LA Plaza de Cultura y Artes ubicada en 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012
Estacionamiento:
@ Regal Cinemas LA LIVE visita: www.lalive.com/visitor-center/parking
@El Estacionamiento del The Egyptian Theater en Hollywood.
@LA Plaza de Cultura y Artes visita: www.lapca.org/la-plaza-parking/