17º Hola México Film Festival presentado por Toyota 12 al 20 de septiembre de 2025 durante el Mes de la Herencia Hispana. Con la proyección de la película “Autos, Mota y Rocanrol” en la noche inaugural

Patrocinadores Oficiales 2025 del Hola Mexico Film Festival presentado por Toyota:

DCA (Departamento de Asuntos Culturales, Los Ángeles), KCRW, LA Plaza de Cultura y Artes, McDonald’s, Maison Perrier, UNAM, SoCal Sounds, City of Pico Rivera y como patrocinador principal Toyota.

Acerca de Hola México Film Festival (HMFF):

Fundado en 2008, Hola Mexico Film Festival, el festival de cine mexicano más grande fuera de México, busca destacar los mejores y más brillantes talentos de la cinematografía mexicana. Abarcando comedias, dramas, películas de terror y documentales, el festival exhibe películas de alta calidad en un ambiente festivo, con fiestas exclusivas y conciertos al aire libre.

Samuel Douek, fundador y director de HMFF, es licenciado en marketing egresado de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y estudio una maestría en gestión de eventos en Sídney, Australia, donde fundó el festival. Desde entonces ha sido el festival de cine mexicano más importante fuera de México y ahora es una célebre tradición anual que se celebra en la capital de la industria cinematográfica mundial, Los Ángeles, California.

Acerca de Toyota:

Toyota (NYSE:TM), creador de los carros Prius (hibrido) y Mirai (pila de combustible), está comprometido a fabricar vehículos basándose en el estilo de vida de la gente a través de sus marcas Toyota y Lexus. Emplea directamente a más de 63.000 personas en Norteamérica (más de 49.000 en los EE.UU.).

Durante los últimos 65 años, Toyota ha ensamblado casi 47 millones de carros y camionetas en sus 12 plantas de fabricación en América del Norte. Para 2025, la decimotercera planta de la compañía en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías para vehículos eléctricos.

A través de sus más de 1.800 concesionarios norteamericanos (casi 1.500 en EE. UU.), en 2023, Toyota vendió más de 2.6 millones de carros y camiones (casi 2.2 millones en EE. UU.) de los cuales más de una cuarta parte fueron vehículos eléctricos (batería completa, híbrido, híbrido enchufable y de pila de combustible).

Boletos:

Compra tus entradas con anticipación antes del 15 de agosto de 2025 para asegurar tu lugar.

https://www.holamexicoff.com/autosmotayrocanrol/

Hola México Film Festival presentado por Toyota del 12 al 20 de septiembre de 2025

Las proyecciones se realizarán en:

Noche de inauguración en el The Montalbán Theater, 1615 Vine St, Hollywood, CA 90028

Regal Cinemas LA LIVE 1000 W Olympic Blvd, Los Ángeles, CA 90015

Proyección y concierto de clausura en LA Plaza de Cultura y Artes ubicada en 501 N Main St, Los Ángeles, CA 90012

Estacionamiento:

@ Regal Cinemas LA LIVE visita: www.lalive.com/visitor-center/parking

@El Estacionamiento del The Egyptian Theater en Hollywood.

@LA Plaza de Cultura y Artes visita: www.lapca.org/la-plaza-parking/