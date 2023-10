Natalia Lafourcade… y todas las Natalias que “cantan parecido”

Seguro lo has visto, ese meme en el que aparece Natalia Lafourcade con todas “las Natalias”: cantantes que tienen ciertos rasgos similares, pero por seguir con la broma decimos que “todas cantan igual”.

¿Y cómo no parecerse a Natalia? Es un referente de la nueva era de la música mexicana. Si bien, su mezcla de sonidos no es algo nuevo, hay algo en ella que simplemente no se puede pasar de largo.

¿Quiénes son “las Natalias”?

El meme inició en chiquito, con unas cuantas artistas que “sonaban igual” que Natalia Lafourcade.

Comenzó con el meme de los spidermans que se apuntan entre ellos, cada uno con uno de los siguientes nombres:

Natalia Lafourcade.

Ximena Sariñana.

Carla Morrison.

Mon Laferte.

En poco tiempo el meme fue creciendo y más artistas, con menos parecido, se añadieron a “las Natalias”:

Denise Gutiérrez.

Lila Downs.

Silvana Estrada.

Julieta Vanegas.

León Larregui.

Y cuando el meme es llevado al extremo, muchos más artistas que no se parecen en nada a Natalia Lafourcade se suman a la lista, como Enrique Bunbury o Paquita La del Barrio.

¿Cómo han reaccionado a los memes de Natalia Lafourcade y “las Natalias”?

Natalia ha declarado que no le parecen graciosos los memes y se ha mostrado en contra.

“Siento que ni al caso. Creo que todas nosotras somos artistas trabajadoras, tenemos talentos distintos y diferentes. Yo distingo perfecto quién es quién”, dijo en entrevista para medios mexicanos.

Además de Natalia, Carla Morrison ha comentado sobre el meme de “las Natalias”.

“Simplemente no me tomo todo tan en serio. El otro día me encontré un meme que decía: ‘Natalia Lafourcade. Natalia gorda’, y era yo, ‘Natalia tatuada era Mon Laferte, Natalia fresa era Ximena Sariñana, Natalia autóctona era Lila Downs’, ¡ay, la gente no tiene nada que hacer!”, comentó entre risas.