Nueva energía de Rey Pila con Ninjas

Rey Pila tiene nueva música, un EP denominado “Wall of Goth”, del cual nos ofrece como primer sencillo aquello que lleva como nombre Ninjas.

La canción ya se encuentra rotando en varias estaciones de radio en México y contiene cierta oscuridad y una gran potencia rítmica.

La banda se caracteriza por una notable influencia sónica por las música de los ochentas y evidentemente se aprecia en este nuevo sencillo.

Rey Pila es parte del ya emblemático sello discográfico Cult Records y ha sido una de las agrupaciones mexicanas que más ha visitado Los Angeles y otras ciudades de la unión americana en los últimos años.

Es también una de las bandas que ha tenido mucho éxito con material editado en inglés. El resto de las rolas que conforman el EP son: How Do You Know?, Sunday Games y No Man’s Land. Dicho EP esta programado para invadir las calles el 28 de abril del año en curso.

