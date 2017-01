Gana un par de boletos para el Skanking Reggae Festival 2017

¡Un evento que no te puedes perder!

Con bandas de México, Japón, Argentina y EEUU Panteón rococo

Tokyo Ska Paradise Orchestra

Dread Mar I

Antidoping

The Slackers

Los Caligaris

La Banda Skalavera y más

Lugar: Shrine Auditorium

Fecha: sábado 11 de marzo del 2017.

