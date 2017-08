Mikel Erentxun y su gira en California

El cantante donostiarra Mikel Erentxun quien regresa de gira al Sur de California para presentar en USA su nuevo disco en solitario titulado “El Hombre sin sombra”, un disco marcado por el sonido acústico más clásico, un sonido de ‘alma y grano.’

Con ganas de escenario, Erentxun prepara así mismo el nuevo repertorio para la nueva gira en solitario por el Sur de California.

“El Hombre Sin Sombra” es “un trabajo conceptual, que atraviesa las múltiples fases de un amor que se quiebra, toca fondo y logra reconstruirse justo en la última de sus doce canciones nuevas (más un bonus track escondido).Un repertorio que ha ordenado atendiendo a la letra, porque esta vez la historia mandaba sobre la música. Y en mitad de su particular guerra sentimental, no solo vence el amor: también se reconcilia con su voz. No la rompe, no la rasga, no le pone filtros.”

Canta a demanda del corazón: “Estoy jodido, estoy triste, y voy a cantar jodido y triste, que es como lo siento”.

“El Hombre Sin Sombra” cuenta con 12 canciones y fue grabado, producido e interpretado a medias con Paco Loco, en los estudios de El Puerto De Santa María, Cádiz. Las mezclas corrieron a cargo de John Agnello, y el mastering fue realizado por Greg Calbi en Sterling Sound en la ciudad de Nueva York.

Misma mancuerna de equipo técnico con el cual trabajo en su anterior producción “Corazones” (por el cual recibió una nominación al Latin Grammy en 2015).

“El Hombre sin sombra” es un retrato fiel de mis gustos musicales y sentimientos personales, es un disco que habla del amor y sus consecuencias y fue grabado en sistema 8 pistas, analógico y fue lanzado en mayo del 2017.

Domingo 24 de Septiembre → Los Angeles en el The Roxy ¡Haz clic aquí participar y posiblemente ganar un par de boletos!

Jueves 28 de Septiembre → Santa Bárbara en el SoHo

Viernes 29 de Septiembre → Sunnyvale en el Evolution Night Club

Sigue a Mikel Erentxun

www.mikelerentxun.ws

www.facebook.com/mikelerentxun

www.twitter.com/mikelerentxun

www.instagram.com/erentxun