¡Kali Uchis, Bomba Estereo y Mon Laferte destacan en Outside Lands 2017!

El festival de música Outside Lands, de San Francisco, que tuvo lugar entre 11 y el 13 de agosto, cumplió 10 años y lo celebró a lo grande con una espectacular cartelera que incluyó Gorillaz, Metallica y The Who como los más destacados, decenas de bandas y solistas conocidos —Little Dragon, Tove Lo, Cage the Elephant, Empire of the Sun, Lorde, Solange— y otros tantos que recién comienzan a destacar —Warpaint, K.Flay, Khruangbin, Foxygen.

Entre los artistas latinos, Kali Uchis, Bomba Estereo y Mon Laferte pusieron lo mejor de sí ante un público exigente que respondió entusiastamente a sus presentaciones.

Kali Uchis, de 23 años, nacida en Colombia y que actualmente vive en Estados Unidos, llegó precedida de una creciente popularidad poco común para una artista tan joven. Con su original mezcla de hip hop y R&B, sumado a tonos latinos, Uchis contagia a la audiencia que baila cada una de sus canciones.

Sin embargo, por momentos dio la impresión de que su voz estaba fuera de tono, algo que no importó a sus seguidores.

El segundo día del concierto fue el turno de Bomba Estéreo, la explosiva banda colombiana que parece encontrarse en la cima de su popularidad y que actualmente está realizando una amplia gira mundial.

Con su nuevo álbum bajo el brazo, “Ayo”, Bomba Estéreo realizó una presentación electrizante seguida por una gran audiencia.

“Incorporamos tonos de champeta —ritmo de origen africano de Colombia— y otros ritmos caribeños”, dijo Simón Mejía, multi-intrumentista de la banda. “La influencia afro en nuestro pais es muy grande!”

“Los cantantes somos la cara de una banda pero sin la banda yo no seria nada”, agregó Lilia Saumet, la voz de este grupo musical. “Me siento contenta de ser mujer y ser la frontwoman de Bomba Estereo, me hace feliz hacer bailar a tanta gente!”

Tanto Simón como Liliana, entrevistados poco antes de su presentación, aseguran que Bomba Estéreo se ha alejado de la cumbia tradicional incorporando tonos indigenas y afrocolombianos.

Esta es la segunda actuación de Bomba Estéreo en este festival —la anterior fue en 2011.

El día final del festival, el domingo 13 de agosto, Mon Laferte cautivó con una colorida presentación en la cual cantó temas de su nuevo álbum, “La Trenza” y otros anteriores. Laferte, de origen chileno y residente en México, lució elegante con un vestuario que hacia juego con el de los integrantes de su banda. La idea, sin dudas, es recrear la bandas de los salones de baile y no solo en el vestuario: la talentosa artista ofreció temas melódicos, boleros y tonos de los años 40 y 50.

Una vez más, Outside Lands vendió todas las entradas. Este exitoso festival empezó en 2008 y desde entonces se lleva a cabo en el imponente Parque Golden Gate de San Francisco.

“Nos llevó tres años preparar el primer festival”, dijo Allen Scott, co-fundador del proyecto junto a Rick Farman. “Buscamos también otros lugares pero este se nos hizo representativo de la cuidad”.

Outside Lands no deja de crecer y de ofrecer mucho más que música, incluyendo una tienda de DJs y otra de comedias, presentaciones de chefs, una gran variedad de comidas, vinos y cervezas artesanales para deleite de los 70.000 visitantes diarios!

