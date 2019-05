Los tallos amargos (The Bitter Stems)

La cinta estaba escondida en la casa de un coleccionista privado en Buenos Aires, cuando Fernando Martín Peña, un historiador de cine Argentino y curador en MALBA – Museo de Arte Latino Americano de Buenos Aires – llegó a un acuerdo con Eddie Muller, de la fundación Film Noir Foundation. para restaurar la cinta. Con la fundación otorgando los fondos, y el UCLA Film & Televisión Archive realizando el trabajo de laboratorio, junto con la contribución de restauración de The Hollywood Foreign Press Association, la cinta volvió a la vida en forma inesperada en el 2016 junto a otros filmes en Estados Unidos. Formó parte de las seis series de cine en el Museum of Modern Art en Nueva York llamada “Death is My Dance Partner: Film Noir in Postwar Argentina” (La muerte es mi pareja de baile: Película alucinante de la posguerra en Argentina).

Fernando Ayala fue director Argentino, escritor y productor de cine. También fundó la compañía de producción Aries Cinematográfica Argentina, de la cual fue presidente desde 1956 hasta 1995. Entre los años 1950 y 1987, se involucró en la dirección y producción de más de cuarenta películas, muchas de las cuales ahora son consideradas clásicas del cine Argentino.