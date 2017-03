Rick Deliz ahora es Dr. Hell

Si aquello de “Me gusta La Maldita, me gusta La Lupita y escucho a los Magneto cuando está mi noviecita” tiene que ver con la vida musical de alguien que conozca, tal vez ese sería Rick Deliz. No porque sea el músico más ecléctico que hubiese encontrado en estos años discurridos por los tortuosos caminos del rocanrol, sino por su descarada afición a romper la regla No. 1 de los rockeros de hueso colorado: dejarse enlazar por el anzuelo del pop.





Pero si alguien no es precisamente un “Borrego” -como titula Café Tacuba al himno generacional escrito para su álbum “Re”, y que define con ironía a aquellos que no distinguen a la hogaza de la ostia-, es este guitarrista puertorriqueño que constituye una especie de válvula comunicante, no solo entre las escenas del Caribe, Los Ángeles y México, sino entre los muchos géneros que hoy hacen ebullición en el espectro musical contemporáneo.

Después de estudiar música en Puerto Rico y especializarse en la guitarra, Rick ha gravitado por las escenas locales de Estados Unidos, de costa a costa y con una larga estadía en Los Ángeles, donde fue parte de colectivos como Satélite, Soontag, además de ser parte de otros muchos proyectos a los que se afilió como invitado, adquiriendo una rara reputación que habla mucho tanto de su versatilidad y dominio del instrumento de seis cuerdas, como de su intemperancia para afincarse en un proyecto concreto. Ahora, Rick ha echado raíces en México, específicamente en Coyoacán y como él mismo lo confiesa, deja que el pop lo alimente para seguir siendo rockero de corazón, al convertirse en pieza clave para algunos grupos pop, al aportar su uña y su digitación en las giras de conciertos de artistas como Magneto, H*aash, Carina Ricco, Belinda, etc.

En México, además de trabajar como guitarrista de sesión, ha hecho de productor y de promotor disquero, realizando trabajos como el compilado “Diablito Vol. II”, para Diablito Récords (distribuido por Warner Music). Y finalmente, se ha dedicado con fruición a un grupo de proyectos que expresan su complicado universo musical: Los Melovskys, Mongol Gol, Ardnaxela.

La más reciente aventura de Rick es una idea que le permite que otros compartan lo que está dentro de su cabeza, haciendo un programa radial que pone en tus oídos desde música Latina Alternativa hasta indie, electrónica, punk, rock clásico y otros géneros de rock en inglés, bajo el seudónimo de “Dr. Hell”, todos los martes a través de Internet (horarios al final de la nota), del cual nos habla, junto a otros muchos temas, en esta conversación que mantuvimos a través de Skype desde su estudio en Coyoacán.

Escucha la entrevista aquí:

{flv}rick_deliz_2{/flv}

“Dos horas de tortura con Dr. Hell” (Rick Deliz)

http://www.xaliscoradio.com/

HORARIOS:



Todos los Martes

Los Angeles: 5-7 PM

México: 7-9 PM

Colombia: 7-9 PM

Venezuela: 7.30-9.30 PM

New York: 8-10 PM

Puerto Rico: 8-10 PM

Argentina: 10-11 PM

UK: 1-3 AM

España: 2-4 AM

Links:

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/event.php?eid=133428040023852&ref=ts

LIVE LINK:

http://www.xaliscoradio.com/

http://www.ustream.tv/channel/xaliscoradio

BLOG: http://www.doshorasdetorturacondrhell.blogspot.com

Las bandas de Rick Deliz:

THE MELOVSKYS

http://www.themelovskys.com

MONGOL GOL GOL

http://www.myspace.com/mongolgolgol

ARDNAXELA

http://www.ardnaxela.com

BLACK SABBATH TRIBUTE BAND

http://www.myspace.com/blacksabbathtributeband

Links oficiales:

http://www.myspace.com/rick_afroditaa

YOUTUBE –

http://www.youtube.com/afroditaa1