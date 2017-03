Adele considera abandonar las giras

La cantante británica de 28 años señaló que los tours por el mundo no son lo suyo

Adele podría estar considerando aparcar las giras de forma definitiva. Es una declaración de intenciones que recogió el diario neozelandés NZ Herald entre canciones durante su último concierto en el país oceánico.

“Salir de gira es algo en lo que no soy buena”, indicó la cantante británica. “Los aplausos me hacen sentir un tanto vulnerable. No sé si volveré a salir de gira otra vez. La única razón por la que he salido de giras sois vosotros”, dijo dirigiéndose al público en Auckland.

Las razones pueden ser ese miedo escénico al que se ha referido en multitud de ocasiones o el hecho de ser madre, después de haber anunciado que contrajo matrimonio sin que se sepa la fecha con exactitud. Tampoco le motiva el dinero, como también ha confesado, después de haberse vuelto millonaria con tan solo tres discos, “19”, “21” y “25”.

“No me importa el dinero”, declaró en una entrevista con Vanity Fair. “Soy británica y no tenemos eso de tener que estar ganando dinero todo el tiempo”.

Si lo hace, como ya dijo en Auckland, es poder devolver el cariño a sus devotos fans. “Hago giras simplemente para ver a todos aquellos que me han apoyado tanto”, aunque ya se le estén acabando las ganas de repetir tras este tour de “25” con más de 100 fechas programadas y 25 países incluidos.

Sus planes de futuro en el aspecto musical podrían pasar por un espectáculo permanente en Las Vegas, un camino que ya recorrieron Jennifer López, Celine Dion y Britney Spears, o por seguir grabando discos sin necesidad de pasar por los escenarios. “Todavía me gustaría seguir haciendo discos, pero estaría bien si no volviera a escuchar los aplausos”.

Después está su hijo y el no poder estar con él siempre. “Disfruto de las giras, pero hay veces que me siento culpable porque estoy haciendo este tour masivo y, aunque tengo a mi hijo conmigo todo el tiempo, hay determinadas noches en las que no puedo acostarlo”, explicó. “Nunca me siento culpable cuando no estoy trabajando”.

Bien podría dejarlo todo sustentada en su fortuna de más de 100 millones de euros. Evitaría además momentos delicados como el que protagonizó en la pasada ceremonia de los Grammy, durante el tributo al fallecido George Michael. La cantante de 28 años tuvo que detener su actuación y volver a comenzar de nuevo.