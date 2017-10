FatsO: La esencia del Jazz, el Blues y el Soul desde Colombia

Dentro de la multifacética escena musical que tiene Colombia con ritmos como la salsa, la cumbia, el rock, lo electrónico, y muchos otros más. Surge la agrupación FatsO, un proyecto musical que se interna en la esencia del Jazz, el Blues y el Soul.

Liderado por Daniel Restrepo (voz y Contrabajo) FatsO se desprende de los esquemas musicales de la actualidad y nos ofrece la sofisticación y la elevación que los elementos de su música proyecta. Al Borde converso con Daniel acerca de la banda y de la propuesta de su música.

FatsO es un ecléctico colectivo de músicos que revitalizan el Jazz, el Blues y el Soul y de tal forma que le dan un nuevo giro a la música contemporánea. La banda esta compuesta por el baterista Cesar Morales, el guitarrista Santiago Jiménez, en la parte de los metales por los clarinetistas y los saxofonistas Daniel Linero, Cesar Caicedo, Pablo Beltrán y Elkin Hernández, y por último en la voz y contrabajo Daniel Restrepo.

El nombre del grupo esta inspirado por la materialidad del instrumento base del cantante y líder del grupo, el contrabajo. Daniel nos comenta, “A mi primer contrabajo le tomé mucho cariño y decidí llamarle ‘la gorda’ y pues en inglés es FatsO, en Latinoamérica es muy común llamarle a alguien de cariño gordita, entonces decidí llamarle así a mi instrumento”. De esta forma el nombre FatsO crea una conexión ligada a la identidad de uno los instrumentos más representativos del jazz y el blues.

La formación del grupo surge alrededor del 2013 y a partir de entonces han editado dos materiales discográficos: El disco homónimo FatsO (2013) y el disco On Tape (2016) bajo el sello discográfico Jazzhaus. On Tape fue grabado en el Studio análogo North Bremen al norte de Alemania; durante la participación de la banda en la conferencia musical llamada Jazzahead!. “Durante esta gira decidimos aprovechar y grabar el sencillo “Hello” y siendo muy fan del sonido análogo; grabamos toda la banda en un mismo bloque en cinta. Al terminar de grabar el sencillo nos quedaron algunas horas más, y nos sirvió para grabar todo el material que teníamos. Fue un momento de inspiración total y de querer grabar solo un sencillo terminamos por grabar todo un disco, estuvo muy chevere”.

A parte de Hello, otros sencillos que se desprenden de On Tape son: Out of Control que es la canción más rockera del album y I’ll be fine que es la primera canción que estuvo rotando en la radio. Al mismo tiempo, toda la parte de producción, mezcla, arreglos, la composición y las letras de la música corre a cargo de Daniel Restrepo. A nivel vocal Daniel cuenta con influencias musicales muy arraigadas tales como Joe Cocker y por el lado composición Tom Waits. Y en conjunto con el conocimiento académico musical que tiene el cantante, la banda mantiene un sello muy personal en el resultado final en su material discográfico. “Hasta el momento me he encargado de gran parte del sonido del grupo pero en esta etapa del grupo quisiera que alguien más se encargue de la parte del audio, y para el nuevo material que esta por salir en enero bajo el mismo sello Jazzhaus, alguien más hará la mezcla para ese nuevo material”.

Definitivamente explorar estos géneros clásicos musicales es interesante y de suma importancia en cuando a conectarse con la esencia de la música. Y la incorporación de tales bases musicales ayudan a revitalizar a músicos y fans por igual. “Es algo muy interesante, nos ha ayudado mucho musicalmente, para muchos de los músicos y fans que nos han escuchado les ha parecido un sonido muy fresco, un sonido que hacia falta dentro del panorama musical, en realidad sin tener esa intención hemos logrado un sonido no único pero si un sonido muy bueno para el momento”.

En la actualidad hay músicos que se dedican a explorar nuevos sonidos, una intensa búsqueda que lleve su música a otros lugares. Pero hay otros músicos que exploran y renuevan sonidos de la esencia de la música que escuchamos actualmente. FatsO revitaliza el Jazz, el Blues y el Soul inyectándole sofisticación y elevación a la música en general. Es un grupo que definitivamente debería estar en nuestro radar musical como fuente de inspiración tanto como para músicos y al fans por igual.

fatsO Oficial

facebook

instagram

youtube