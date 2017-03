El movimiento siempre energético de Panteón Rococó

Panteón Rococó es sinómino de rebeldía, de fiesta y de ideología. Es un movimiento que refleja el tejido social del México profundo contemporáneo.

Su música lleva la misma intensidad que la de sus ideales y han sido la principal expresión de miles de voces a nivel nacional e internacional.

He aquí la conversación con Missael Oseguera saxofonista del grupo, y en resumidas cuentas, nos cuenta de los planes de inicio de año y del viaje que ha sido Panteón Rococó.

Lluvia de festivales:

La banda recientemente participo en el legendario festival argentino, Cosquín Rock y estará tocando en el SXSW en Austin, Texas.

“Estamos viviendo un gran momento para Panteón con tantos años de carrera, no nos da miedo de seguir picando piedra, nos encanta eso de mantener los pies en la tierra e ir a tocar a nuevos lugares y sobretodo divertirnos al hacerlo. La oportunidad de vivir la experiencia, que muchas bandas internacionales han tenido en el SXSW, es muy emocionante. Estamos muy entusiasmados, vamos sin ninguna expectativa y ojalá los fans que nos siguen desde hace años, puedan ir a vernos y también gente que en su vida se había imaginado ver a una banda como nosotros y nos puedan escuchar, que tengan la oportunidad de experimentar una banda como Panteón.”

Del Zapatismo a la música:

“El movimiento Zapatista fue lo que hizó que surgiera una banda como Panteón. En el 94 siendo unos jóvenes que nos encantaba la música, vino este movimiento, que nos enseñó que hay otras formas de vivir, otra forma de hacer las cosas. Nosotros participamos como fans en los festivales de música que se organizaban en México como apoyo al movimiento del Zapatismo, nosotros queriamos ser parte de eso que se estaba formulando en el país.”

“Definivamente, gracias a toda esa ideología que el ejército Zapatista acarreaba de autogestión y de autonomía, nos influyó para formar la banda y a crear nuestra propia música. Nuestro primer disco fue producido de forma independiente y despúes con estos nuevos conocimientos y ideologías pudimos trabajar con transnacionales exigiendo siempre ser tratados con dignidad y de manera honesta. Esa manera de trabajar y de hacer las cosas nos ha mantenido como colectivo que somos, músicos con un mismo fin, que es la de crear música.”

Música como labor social:

“Tratamos de ser congruentes, es la parte más difícil, después de 22 años de andar sobre la misma línea creativa y tratar de mantenernos motivados a la hora de crear música con consciencia. Somos parte de movimientos sociales que suceden en nuestra ciudad y prácticamos las ideologías que hemos aprendido. Yo creo que es algo que las nuevas bandas carecen hoy en día, creen que por tener a la mano la tecnología y hacer música de una manera más fácil, se pierden parte del proceso y sentido social. En realidad en esto de la música no hay un camino para llegar al éxito, hay que trabajar y tratar de hacer bien las cosas, que sí hay momentos de diversión, pero en su mayoría se requiere mucho trabajo y dedicación, un compromiso para con la banda y tanto con el público que les gusta lo que hacemos.”

Rompiendo fronteras:

“Yo creo que se debe a dos cosas, en la parte músical es por que no tenemos una etiqueta, nunca nos hemos propuesto ser una banda de ska, o de punk, o de reggae, o de hard core. Simplemente nos hemos dedicado hacer música, hemos tocado lo que nos ha gustado y sí pega o no, no importa. Creamos algo de corazón y muy honestamente, no tanto académicamente, en ese sentido el sonido de Panteón es muy orgánico. Y del lado de las letras, es esa parte donde que importa el idioma, primero la música abre las orejas y de esa manera se rompen fronteras. El hablar de lo que nos pasa en la vida cotidiana, hablar de los problemas, cantar acerca de la fiesta, del amor, en muchos de los casos, son elementos donde todos conectamos. Son los mismos sentimientos que puede llegar a sentir un argentino, un nicaraguense, hasta un alemán, por eso conéctamos con la gente, no inventamos, decimos lo que sentimos y nuestras propias experiencias de la vida diaria.”

Nuevo material:

“Tenemos nuestra gira anual por europa este próximo julio, está en puerta nuevo material que aún se esta trabajando. Ttenémos un DVD en vivo que grabamos en nuestro pasado aniversario de 20 años co-produccido por nosotros junto con Sony. Aún no sabemos si el nuevo material será producido de manera independiente o bajo el mismo sello, tenemos una buena relación con Sony y nos gustaría seguir trabajando con ellos, pero definitivamente, estamos constantemente en movimiento y creando siempre nueva música.”

No se olviden que la banda se estará presentando en el “Skanking Reggae Fest”, a celebrarse este próximo marzo 11 en el Shrine Expo Hall. Un festival que cada año nos trae un cartel músical de lujo con este nueva edición no será la excepción.