El peleador de Van Nuys que se preocupa por los jóvenes

Marcos Bonilla dice que su deseo es tener a sus propios peleadores. Mientras, se prepara para su tercera pelea en la cartelera de Combate Americas

A pesar de que empezó un poco tarde en la dura disciplina de las artes marciales mixtas, Marcos Bonilla ha convertido este deporte en su pasión, tanto, que actualmente es dueño del gimnasio donde entrena y en el que espera transmitir todos sus conocimientos a los niños y jóvenes que vienen detrás de él.

“Empecé como a los 23 años, ahora tengo 31. Después de la “high school” no estaba haciendo nada físico y comencé a subir de peso. Tenía un amigo brasileño en la escuela que siempre me hablaba de jiu-jitsu (sistema de defensa personal brasileño). En el 2001 no se oía nada de eso ni de las artes marciales mixtas. Mucho tiempo después nos volvimos a encontrar y me invitó a una academia de un amigo, así fue como descubrí este deporte”, dijo Bonilla, a quien en el ambiente de los puños y las patadas apodan “El Matador”.

Hijo de padres salvadoreños, Marcos dice que estudió en la Van Nuys High School, ubicada en la ciudad del mismo nombre y donde ha desarrollado toda su carrera. Comenta que sus papás se ponen nerviosos cuando le toca pelear, pero que siempre lo han apoyado. “Siempre están en mis peleas, aunque mi mamá no las ve”, señala. Añade que no tiene miedo de los riesgos de este deporte. “La verdad es que si viéramos la vida preocupándonos de que algo nos va a pasar, no haríamos nada. Creo que más gente muere en accidentes de carros que en las artes marciales mixtas”, explica.

Bonilla aclaró que también cuenta mucho la preparación, por eso dice que entrena casi todos los días y que cuando sabe que tiene una pelea, el entrenamiento es más intenso. También dijo que como creció en un hogar católico, siempre reza antes de entrar a la jaula. “Le pido a Dios que me proteja a mí y a mi oponente. Le pido que me dé la victoria pero sin dañar mucho a mi rival”, añadió.

Marcos tiene actividad el próximo 30 de marzo como parte de la cartelera de Combate Americas, que se llevará a cabo en el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, en Tijuana, México. “Sé que mi rival se llama Ramón López, tiene 3 ganadas 2 perdidas y solo sé que es más pesado que yo. Normalmente peleo en peso pluma (145 libras), pero voy a subir a peso ligero (155) para esta pelea. No va a ser fácil, pero creo que tengo más experiencia que él”, dijo.

El orgullo de Van Nuys no se preocupa mucho por llegar a las grandes ligas. Dice que si bien nunca pensó llegar a este nivel, lo que él desea es enviar un mensaje a la gente. “Mis padres son de un país donde hay mucha violencia, muchas pandillas; quiero enviar un mensaje a los niños y los muchachos de que se puede hacer algo en la vida”, enfatiza.

Bonilla ya tiene mucha terreno ganado en este aspecto, al tener su propio gimnasio. “Quiero llegar a tener a mis propios peleadores y compartir mis conocimientos y experiencia a los peleadores más jóvenes”, afirma con seguridad. Pero en este momento está enfocado en su próxima pelea, con esa confianza que solo la experiencia puede brindar.

Para más información sobre la cartelera, visite http://www.combateamericas.com/schedule/#combate12