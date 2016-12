“Soy un tipo de actriz que nunca imaginé que podría llegar a ser”

Emma Stone está en racha, quizá la actriz más en forma a sus 28 años, protagonista de “La La Land”, posiblemente la película del año en Hollywood

Los ojos de Emma Stone son enormes. Su seguridad también, propia de una actriz en racha que ha sabido muy bien elegir los pasos que da.

Lleva dos de cuidado últimamente, “Birdman” en 2014, donde demostró que podía ser mucho más que una cara bonita o la novia de “Spiderman”, y “La La Land”, la que ahora se estrena y sin duda la cinta de moda en Hollywood.

Stone canta y baila junto a Ryan Gosling en un musical con tintes de drama y la firma de Damien Chazelle, un director ‘in crescendo’ tras el golpe de efecto que supuso “Whiplash”. El resultado: un homenaje al Los Angeles de ahora con un innegable sabor al cine de antaño.

En esta cinta vuela, literalmente, en dirección a la estrellas mientras baila con un galán de Hollywood. ¿Hay que ensayar mucho para que algo así quede perfecto?

Ese número en particular lo ensayamos más que ningún otro porque fue al final del rodaje. En total tuvimos dos meses y medio de ensayo general y seis semanas de rodajes, pero no fue pesado ni complejo, sino divertido. Además, bailar con Ryan siempre es un placer porque ya he trabajado con él dos veces antes y no había que romper el hielo.

¿Cree que han conseguido parecerse, aunque sea de soslayo, a Fred Astaire y Ginger Rogers?

(Sonrisa antes de contestar) Tengo claro que nunca seré Ginger Rogers, por eso optamos por sacudirnos la presión de encima en ese sentido. Aún así, los dos vimos muchas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers para que nos sirvieran de inspiración. Después estaba Damien (Chazelle), que sabía que no estaba buscando excelencia técnica en ese sentido.

¿Le daba miedo lo de cantar y bailar para la gran pantalla cuando le propusieron el papel?

Estaba haciendo “Cabaret” en Broadway, cantando y bailando varias veces a la semana, así que eso no me intimidó. Lo que me daba cierto miedo era el tono de la película, entender cómo lo íbamos a lograr porque esta es una película atípica incluso dentro del género de la comedia. Me pareció tan ambicioso que me dio un poco de impresión al principio, pero supongo que no me importó después. Si he hecho “Cabaret” y “Birdman” creo que estoy lista para lo que sea.

Mia, la joven actriz que interpreta, es rechazada muchas veces en audiciones. ¿Qué se siente al hacer un papel tan paralelo a su historia?

Me identifico en muchos niveles, como es natural. He tenido audiciones como las de Mia en el filme, aunque ahora pienso que tienes suerte si te llaman, aunque te rechacen. Lo duro y brutal es que te ignoren por completo, como me pasó a mí.

¿Hace falta que alguien crea en su talento más que usted para seguir adelante en este oficio?

En algunos momentos de tu carrera, desde luego. Yo tuve una directora de casting que me dio la oportunidad de hacer “Superbad” en 2007. Me había visto trabajar en otras cosas de menor importancia y se acordó de mi un sábado. Creo que eso fue lo que me dio la oportunidad de hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Siempre hay gente decidida a darte una segunda oportunidad.

Con esta cinta es fácil acordarse de un buen puñado de clásicos del Hollywood dorado. ¿Alguno en particular que le marcara?

Mi favorita es “Luces de la ciudad”, de Chaplin. La comedia siempre fue lo mío, un género con el que crecí. Eso y el musical, con títulos como “Rent” y “Cabaret” que me fascinan, y en esta cinta se han unido las dos.

La película sugiere que soñar es algo reservado para la juventud. ¿Qué opina?

No creo en eso para nada. Es más, estoy segura de que los jóvenes le discutirían que tienen mucho que perder también. No poder pagar el alquiler es un asco sin importar la edad que tengas. Creo que los sueños pueden coexistir con la realidad por muy mayor que uno sea. Se puede seguir soñando mientras pagas el alquiler.

Y de acuerdo a sus sueños, ¿cómo diría que le está yendo hasta el momento?

Estoy muy feliz con lo que he podido lograr hasta ahora, sobre todo tras estos dos últimos años en los que he tenido oportunidades extraordinarias. Mis sueños han ido cambiando sobre la marcha y no se parecen a los del principio de mi carrera. Ahora soy un tipo de actriz que nunca imaginé que podría llegar a ser. Es cierto que he tenido altos y bajos en estos 10 años que llevo de profesión, pero los malos momentos son vitales para seguir adelante.

¿Qué recuerda de sus comienzos?

Me acuerdo que trabajé en un tienda de alimentación para perros y que tuve que aprender a cocinar. Ganaba el mínimo, unos 7 dólares por hora. Lo bueno es que aquello duró poco tiempo porque conseguí trabajo de lo mío bastante deprisa.

Los Angeles fue generosa con usted pero aún así decidió marcharse. ¿Por qué?

Esta película me ha ayudado a ver Los Angeles bien de nuevo. Hace ocho años que me mudé a Nueva York y dejé atrás esta ciudad, diciendo de alguna forma: ‘ahí te quedas’. Supongo que tuve suficiente y que entré en una etapa en la que estaba buscando mi lugar cultural en el mundo. Pero ahora, al madurar, entiendo que tengo muchos amigos aquí y que la siento como mi casa de nuevo. Ahora entiendo mejor los grandes elementos de esta ciudad y Chazelle los resalta de una forma extraordinaria.

¿Cree que ha llegado el momento de plantarle cara a los superhéroes?

Confieso que yo fui parte del lado más comercial del cine al trabajar en “Spiderman” y no me arrepiento. Ahora, sin embargo, lo que más busco son propuestas originales. Sé que le da miedo a los estudios invertir un montón de dinero en algo que muy bien podría darse de bruces, pero no hay nada como ser parte de algo original. Lo de “Birdman”, hablando de eso, fue fundamental para mí.

¿Siente que puede contribuir a cambiar la tendencia actual?

Depende de un esfuerzo global, de que la gente no quiera ver lo mismo una y otra vez y que empiecen a pedir contenido nuevo y original. Espero que ‘La La Land’ contribuya a esa causa.

¿Con un Oscar o dos?

No creo que haya nadie que pueda decir que no le gusta que le den un premio como ese, pero no me dejo llevar mucho por el tema. Lo más importante es seguir haciendo cosas buenas. Hay que celebrar que existe una película como esta.