Olivia Wilde: El rostro femenino de “Tron”

Alta, morena, con ojos azules intensos y toda una carrera por delante, Olivia Wilde sabe que es su momento de darse a conocer a lo grande con su papel protagonista en “Tron”, la saga del clásico de los ochenta que a pesar de su escaso éxito en su momento llegó a convertirse en película de culto para los seguidores no solo de la ciencia ficción, sino de ese género relativamente reciente de las películas basadas en video juegos.



El Legado del “Tron” original

Aunque para algunos de su generación, el filme es un punto referencial, Olivia no era uno de ellos. Confiesa que no sabía nada de “Tron” antes de que le ofrecieran el papel. “La película se estrenó hace dos años antes de que naciera, así que me era un tanto ajena” afirma la actriz. “En realidad no la había visto entera hasta que conocí a Joe (Kosinski), pero cuando lo hice, pensé que había visto partes, por el concepto, las imágenes. Sientes que ya la has visto porque ya pertenece a un espectro cultural muy amplio. Es relevante”.

Pero, esa posición no significa que no le van las películas clásicas. “Para nada, me interesan mucho. Y de todas me quedo con ‘El Padrino’”, afirma Olivia. Esta joven de veintiséis años de doble nacionalidad americana-irlandesa, confiesa que sus referentes son figuras del cine clásico. “Me interesan Katherine Hepburn, Betty Davis, Hitchcock, Fellini. Tiendes a rechazar esa películas clásicas por ser aburridas, pero si pudiéramos volver a la clase de entusiasmo por contar historias que había entonces, todo sería distinto”.

Viendo la historia de Hollywood en perspectiva, Wilde mantiene una posición un tanto escéptica. No se deja obnubilar por el éxito en ciernes. “Estoy intentando no tener demasiadas expectativas con esta película porque igual puede ser un gran éxito de taquilla o todo un desastre. No lo sé y para mí ahora mismo, la experiencia es lo único que cuenta. Me transformó en muchos sentidos”.

Al preguntarle por el estado acelerado de su carrera, que está en plena ascensión con cuatro proyectos más por venir, esboza una gran sonrisa antes de contestar. “Ha habido una gran aceleración, sin duda, con géneros completamente distintos, lo que me dejará probar distintos registros. Tengo la sensación de que las cosas se están empezando a mover”.

Aprovechar el momento

Su experiencia como actriz le permite comparar las experiencia de trabajar en cine, después de haber hecho televisión. “Esto es diferente a la televisión. Lo divertido de ese medio es que puedes conocer el personaje muy bien y desarrollarlo. No importa lo que te pongan por delante, sabes reaccionar. Es un lugar divertido para un actor. Pero hay algo especial en el cine por poner el corazón en un personaje durante dos meses. Estoy teniendo emociones como nunca en mi vida”.

Pero a pesar de su escepticismo, no le preocupa la efímera realidad de Hollywood, que la descalifiquen con el paso de los años. “Creo que el truco es ser única y diferente para no ser reemplazable. Es interesante algo que dijo Gwyneth Paltrow, sobre cómo trabajo sin parar a los 20 años y el descenso a partir de ahí hasta rozar los 40. Basada en esa experiencia, sé que no puedo parar ahora, porque algún día echaré de menos esta clase de velocidad. Ser nueva en Hollywood es algo que solo pasa una vez en la vida. Este es mi momento y no puedo parar. Aún así, no tengo problema en envejecer por la sabiduría que conlleva”.

Al preguntarle si le quedara una sola película más por hacer, quién sería el director. Cavila por un instante, y afirma: ¡Uf! vaya pregunta complicada. Martin Scorsese…no, no. Rectifico. Pedro Almodóvar. Hay pocos directores que ofrezcan papeles para mujeres atrevidos y divertidos como él. Sería un honor”.