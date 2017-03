La vida es una comedia para Patricia Maya y Rob Schneider

La actriz y productora mexicana habla de la segunda temporada de la serie “Real Rob”, de sus proyectos personales y de su matrimonio con el famoso actor estadounidense

Se nota el gran cariño que el actor Rob Schneider siente por México, y no solo por ser fiel seguidor del equipo de los Tigres del fútbol mexicano, sino porque ya lleva ocho años casado con la mexicana Patricia Maya, una destacada actriz, escritora y productora con la que vive en la ciudad de Los Ángeles.

Es precisamente su vida en pareja la que estará en pantalla con la segunda temporada de la serie de Netflix, “Real Rob”, que verá luz el verano próximo. Serán 8 capítulos de media hora donde las risas serán el ingrediente principal de la trama.

“Lo que hicimos es escribir la dinámica de cómo vive una pareja. Le pusimos unos toques mexicanos y americanos, tiene de todo. Rob es un actor muy expresivo y físicamente es muy gracioso, es como un niño y yo como la mamá que cuida lo que está haciendo”, comentó Patricia acerca de la trama, en la que ella interviene como protagonista y también como escritora junto al propio Rob y al comediante Jamie Lissow.

Acerca de su vida familiar, Patricia dice que a pesar de que los dos se siguen adaptando el uno al otro, el cambio ha sido más fuerte para Rob, “especialmente en la comida, porque aquí se come diario la comida mexicana, se come con tortillas, con salsa; eso fue algo a lo que él se tuvo que adaptar”, dijo entre risas la productora.

Patricia también habló sobre el actual tema migratorio y de cómo ven la situación como pareja. “Creemos en la diversidad, somos una muestra de ello. No hay que hacer categorías de personas, no nos podemos etiquetar como latinos, gringos o asiáticos, eso no es posible, todos somos seres humanos y ya. Las divisiones se han inventado solo para que unas personas se sientan superiores a otras, pero no hay diferencias. Es un tema que nos duele porque somos una familia con diversidad. Yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, pero queremos y respetamos a todas las personas, no importa la religión ni la raza”, acentuó.

En el plano profesional, la actriz mencionó que tiene en puerta otros proyectos, algunos con su esposo Rob y otros por su cuenta. “En este momento estoy escribiendo una película que me gustaría hacer en México con actrices mexicanas, probablemente hacer una tercera temporada de ‘Real Rob’ y seguir mi carrera como actriz”, indicó. En cuanto a su pareja, Patricia dijo que tiene en su agenda dos películas que están a la espera. “Ya que termine la serie se va a sumergir en eso; además, tiene la oferta de un libro y tiene ganas de dirigir”, señaló.

Mientras tanto, puede ver las divertidas situaciones de esta familia en la serie de Netflix, “Real Rob” y prepararse para la segunda temporada que promete estar sensacional.