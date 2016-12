Diego Luna, mexicano, fanático de la saga desde niño y protagonista de “Rogue One”, la octava entrega de Star Wars.

La diversidad le traído hasta la célebre lejana galaxia. Faltaba un mexicano en este mundo infinito de George Lucas ahora que brillan el “Chivo” Lubezki, Cuarón y González Iñárritu en el universo hollywoodiense, y Diego Luna ha dicho presente, protagonista del primer spin-off que prometió Disney hace años para mantener el endiablado ritmo de una cinta por año para alimentar las ansias de la parroquia global.

Con “Rogue One” Luna (Ciudad de México, 1979) ha cumplido un sueño y ha multiplicado su caché. Ya no solo es el charolastra de Gael García Bernal en “Y tu mamá también” y “Rudo y Cursi”.

Ahora pasará a la historia del cine también por su papel —esperemos que recurrente, por su propio bien—de Cassian Andor, un jefe de los rebeldes. No cualquiera puede presumir de hacerse un hueco en semejante firmamento.

¿Cómo describiría la experiencia galáctica hasta la fecha?

Ha sido un viaje increíble que ha pasado por muchas etapas, desde la emoción hasta el miedo y el estar físicamente exhausto porque llevamos haciendo esto mucho tiempo. Ahora nos falta compartirlo con una audiencia que lo está esperando con una ansiedad brutal. Pero estoy contento y muy orgulloso. El niño dentro de mí está muy orgulloso de esto. He estado esperando este momento muchos años porque he sido un fan toda la vida.

¿Quién es el tal Cassian Andor que le ha tocado en suerte?

Cassian es un personaje misterioso, un tipo herido que lleva toda la vida en el bando rebelde. Es un tipo solitario y su único amigo verdadero es un androide. Era un personaje interesante que explorar.

¿Cuándo fue su primer encuentro con la parafernalia galáctica?

Tenía 6 años cuando vi la primera y me quedé enamorado de ese mundo. Además fue la herramienta para ser parte de la conversación con mis primos, que son mayores que yo y ya habían visto las películas. Quería ser parte de esa pandilla. “La guerra de las galaxias” también es el primer recuerdo de una cinta que no fuera de dibujos animados para mí.

¿Y qué piensan ahora sus primos?

(Risas) En la última Navidad estaban todos sentados todos a la mesa y me preguntaban de todo. Hay que ver cómo cambian las cosas. He pasado de rogarles que me dejaran el sable láser a protagonizar una película de la saga.

¿Le resultó difícil mantener el secreto de sumario?

He tenido que concentrarme en lo que estaba haciendo porque hay demasiada expectación alrededor de cada película. Tienes que quitarte de encima la presión para ser honesto y no tener contacto con el mundo exterior para hacerlo bien. Si lees los comentarios de internet todo el mundo tiene una opinión al respecto porque son pocos los que no conocen este mundo. “Star Wars” es un peso pesado sobre los hombros, al menos durante el rodaje.

¿Cree que este papel le devuelve a los puestos de arriba a nivel industria?

Yo no lo veo de esa forma. Esta cinta me he permitido experimentar algo nuevo, estar dentro de algo gigante y todo lo que pasa alrededor. Es una energía que nunca había sentido. Normalmente le suplicas a la gente que vea la película que has hecho y aquí es al revés, y se siente increíble, pero no busco más atención ni es el motivo por el que hice este filme. Tenía la curiosidad por explorar un mundo al que solo había estado invitado como espectador hasta ahora.

El niño que llevo dentro esta mas emocionado que nunca!! Camino a la premiere!!! pic.twitter.com/TBY8TpDm4U — diego luna (@diegoluna_) December 16, 2015

¿Le deja algún mensaje “Rogue One”?

Es una película actual, de gente luchando por tener control sobre la realidad, tratando de recuperar su libertad, y esa idea es poderosa y hace falta hoy en día.

Me imagino que también aplaude su diversidad.

La saga reflexiona sobre el mundo en el que vivimos y la diversidad es parte de eso. Vivimos en mundo diverso y eso nos hace ricos. Creo que es una petición del público y tanto Lucas como Kathleen Kennedy han escuchado el mensaje.

¿Cómo valora el momento del talento mexicano en Hollywood, Cuarón, González Iñárritu…?

¡Y el Chivo!, ¿pero qué carajo es eso? Tremendo talento. Se menciona a los directores pero el “Chivo” es el mero, mero. En cuanto a lo que me pregunta, creo que los dos países podríamos complementarnos mucho más. Es curioso que hemos consumido mucho más de ellos en las últimas décadas que ellos de nosotros, pero ahora creo que se está dando la vuelta la tortilla, con la música, la comida. La influencia mexicana en EEUU esa indudable.

¿No será que es eso lo que se le está atragantando a Donald Trump?

La única cosa positiva alrededor de Trump es que va a haber una reacción y espero ser parte de ella. Seguro que la respuesta será mucho más fuerte que el odio que está propagando.