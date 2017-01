Ben Affleck, en busca de un nuevo golpe de prestigio

El director y actor de 44 años estrena ahora “Live By Night“, una cinta ambiciosa que revivir los momentos de gloria que experimentó con “Argo”

Después de la hazaña de “Argo”, relacionar a Ben Affleck con premios es fácil.

Por eso tampoco es de extrañar que su nuevo esfuerzo como director, actor, guionista y productor haya visto la luz unos días antes del final de 2016 para poder optar a la temporada de premios.

Visto lo visto con “Live By Night”, un fracaso de crítica hasta el momento, no parece que vaya a lograr reverdecer laureles, lo que no quita para que el chico californiano de 44 años se sienta orgulloso de lo logrado, una historia sobre la probihición en la que hace de gángster en los años 20.

Varias voces pensaron que tras ‘Argo’ se dedicaría solo a la dirección. ¿Es una opción que tiene contemplada?

Me imagino dirigiendo mucho más tiempo que actuando porque no tendré que hacer frente a factores como hacerme mayor o engordar lo suficiente como para que nadie quiera venir a verme al cine. Hay cosas sobre ser actor que son demasiado superficiales y te lo ponen difícil. De momento sigue siendo divertido y aprendo de otros directores.

¿Se mira mucho en el espejo?

No es cuestión de vanidad, sino de que hacerse mayor tiene un impacto en lo que puedes interpretar. Todavía tengo mucho por delante, roles que quizá sean los más interesantes de nuestras vidas al llegar a la mitad del camino. Desde luego ya no me quejo porque el panorama es mucho más duro para mujeres. Jennifer (Gardner) es una actriz increíble y veo la cantidad de roles para ella, que son muy escasos en comparación.

¿Hasta qué punto le afecta la persecución de los paparazzi tras su proceso de separación de Jennifer Gardner?

Desafortunadamente tiene un efecto muy fuerte sobre mí ahora que tengo hijos y que estoy tratando de aislarlos de toda esta locura y persecución de la prensa sensacionalista. Ellos no hicieron apuestas por una carrera ambiciosa ni tienen la culpa de nada, y desde luego no son famosos, solo son niños y deberían dejarlos a un lado. Entiendo que haya interés en los actores y celebridades en general, pero parece que hay un acuerdo implícito que conlleva esta vida y es que tienes que estar sometido a un inmensa presión todo el tiempo. Es el precio que tengo que pagar por la clase de vida que elegí, pero mis hijos son una línea que no deberían cruzar.

¿Hay algo entre bastidores que justifique semejante persecución?

Le mentiría si dijera lo contrario. La verdad es que mi vida no es muy interesante en absoluto. Lo llevo diciendo durante años.

Pero el poder si le sirve para otros menesteres, como pedirle a la gente hace unos meses que salieran a votar, ¿no?

Mi familia es muy política y me enseñaron que hay que tener la responsabilidad de justicia e igualdad para todos. También sé lo afortunado que soy de tener lo que tengo y tengo que devolverle a la comunidad, así que empecé una iniciativa en el Congo, aunque eso es otra historia. Hablar de política te puede costar la mitad de tu público. Ya le ha pasado a mucha gente.

¿Cómo se ve físicamente a estas alturas?

Veo una espada de doble filo. Por un lado el cuerpo te empieza a traicionar un poco más cada día, pero por otro le digo que no echaría marcha atrás. Creo que con el tiempo aprendes y maduras lo suficiente hasta el punto de aprender a aceptarte. Y no estoy tan viejo como para pensar en retirarme.

¿Le preocupa que su película se quede sin premios?

No hay una intención alguna de que esta sea una película de premios, sino que esté instalada en un género interesante y humilde, un filme sexy de gángsters. Siento que las que aspiran a premios tienen la connotación de que no le van gustar a la gente pero que la tienen que ver igual. No se parece en nada a “Argo”. Quería hacer algo diferente.